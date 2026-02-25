Galaxy S26 (+) oficiálně: Design à la Ultra, větší baterie a 2nm čipset

Na samotném vrcholu nové řady Galaxy S26 stojí i letos model Ultra, kromě něj však byla uvedena také dvojice základních provedení s označením Galaxy S26 a Galaxy S26+. Co nového tato dvojice modelů přináší?
Malá a velká Ultra
Bez chození kolem horké kaše lze konstatovat, že většina parametrů zůstala u dvojice letošních modelů zachována. Znamená to mimo jiné, že Galaxy S26 je příjemně kompaktní smartphone, plusová verze se pak rozměrově blíží modelu Ultra. Dvojice telefonů je nyní však designově stejná jako Galaxy S26 Ultra, jde tedy o stejný vzhled pojící se s plochými rámečky. Majitelé Galaxy S26(+) tak mohou být rádi, že i jejich zařízení vypadá stejně (prémiově) jako nejvyšší model.
Samozřejmostí je také ochrana IP68, avšak na žádné další certifikace zvýšené odolnosti nedošlo. U Galaxy S26 jsme se dočkali úpravy rozměrů na 71,7 × 149,6 × 7,2 mm a nárůstu hmotnosti na 167 gramů z původní hodnoty 162 gramů a velikosti 146,9 × 70,5 × 7,2 mm u Galaxy S25. Rozměry i hmotnost Galaxy S26+ pak zůstaly na chlup stejné, tj. 190 gramů a 158,4 × 75,8 × 7,3 mm.
Vzhledem k odlišné velikosti Galaxy S26 došlo také k mírnému nárůstu úhlopříčky na 6,3" z původních 6,2", na čemž se podílí i ztenčení rámečků z 1,45 na 1,37 milimetru. 120Hz obnovovací frekvence, ultrazvuková čtečka i vše ostatní zůstává zachováno a parametry obrazovek jsou u obou modelů identické s výjimkou rozlišení. Galaxy S26+ nabídne až QHD+, zatímco Galaxy S26 zůstává u Full HD. Ochranné sklo je Gorilla Glass Victus 2, bohužel bez antireflexní povrchové úpravy, kterou disponuje model Ultra.
Samsung Galaxy S26 512 GB
|Rozměry
|149,6 × 71,7 × 7,2 mm, 167 g
|Displej
|AMOLED, 6,3" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Exynos 2600,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 300 mAh
Oproti modelu Ultra je rozdílný také čipset, kterým je v tomto případě 2nm Exynos 2600, nikoliv 3nm Snapdragon 8 Gen 5 Elite for Galaxy. Pozitivní je, že Galaxy S26 i Galaxy S26+ nyní startují na 256GB úložišti. Vrcholem je 512 GB, přičemž velikost RAM činí vždy 12 GB. Mezigeneračně se nicméně nezměnila fotovýbava, která čítá 50Mpx primární snímač (f/1.8), 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv (f/2.2) a trojnásobný teleobjektiv s rozlišením 10 Mpx a clonou f/2.4.
Další oblastí, která si zaslouží zmínku, je baterie. V případě Galaxy S26+ zůstala kapacita 4 900 mAh, avšak Galaxy S26 má nově o 300 mAh větší baterii s kapacitou 4 300 mAh. Na druhou stranu u menšího modelu zůstalo 25W drátové a 15W bezdrátové nabíjení. U Galaxy S26+ je to pak 45W drátové a 20W bezdrátové nabíjení, tedy s mezigeneračně o 5 W vyšším výkonem. Bohužel také chybí magnety pod zády, které tak musí nahradit pouzdro či nalepovací magnet. Stejně tak zůstávají oba dva modely „separovány“ skrze UWB, které menšímu Galaxy S26 schází.
Samsung Galaxy S26+ 512 GB
|Rozměry
|158,4 × 75,8 × 7,3 mm, 190 g
|Displej
|AMOLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Exynos 2600,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 900 mAh
Cena a dostupnost
Novinky startují na ceně 23 999 Kč / 30 699 Kč u provedení s 256GB úložištěm a 29 499 Kč / 35 699 Kč u provedení s 512GB úložištěm. Předobjednávky začínají 25. února v 19:00 a oficiální prodej odstartuje 11. března. V samostatných článcích najdete informace o bonusech k předobjednávkám.
U Mobil Pohotovosti předobjednáte řadu Galaxy S26 už od 600 Kč měsíčně, se zvýhodněním až 18 800 Kč a speciálně také se 3letou zárukou zdarma. Více na mp.cz/samsung-galaxy-s26.