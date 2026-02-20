Magnetické nabíjení u řady Galaxy S26 je opět terčem kritiky

Jestli jste si zvykli na bezdrátové magnetické nabíjení, ať už MagSafe u iPhonů, nebo Qi u Pixelů a Samsungů, pak se určitě ztotožníte s tvrzením, že je to skvělý a velice návykový prvek výbavy. Například používání powerbanky v terénu je o mnoho snazší než s kabelem, stejně tak jisté přichycení oceníte v autě nebo i na stole.
U telefonů s Androidem ale na rozdíl od iPhonů panuje nepřehledná džungle, do které se promítá hned několik faktorů: podpora určité verze standardu Qi, licenční poplatky Applu nebo technologická omezení. I proto Samsung vyřešil tuto podporu v řadě S25 šalamounsky: můžete využít MagSafe kompatibilní produkty, ale nejdříve si musíte koupit kompatibilní pouzdro.
Chvíli se spekulovalo, že odstranění právě tohoto nedostatku by mohlo být hlavním tahákem současné modelové řady S26. Ale nestalo se tak – toto opomenutí je na sociálních sítích i v recenzích často vytýkaným nedostatkem. Například uživatel Sami Sido na sociální síti Threads (threads.com) ukazuje další nedostatek, na který přijdete nejspíše až po zakoupení celkem drahého krytu a oficiální powerbanky. Její nasazení totiž zakryje spodní čočku fotoaparátů.
Přidává k tomu zajímavou spekulaci, že Samsung se do integrace magnetů dovnitř telefonů nepustí proto, že by musel změnit rozvržení fotomodulu a tím i vnitřního uspořádání celého telefonu. Tento design už zachovává poměrně dlouho, což mu určitě přináší nemalé úspory. Dalším, často zmiňovaným důvodem může být i to, že magnety v telefonu u nejvyššího modelu Ultra způsobují špatné fungování pera S Pen. A konečně je tu důvod s již zmiňovanými licenčními poplatky, které by zvýšily cenu telefonu a takto je Samsung přenese na výrobce pouzder.
Ať už je pravda jakákoli, v současné generaci a nejspíše i v těch dalších, tak musí zájemci o tuoto technologii počítat s kompromisy: nutností přikoupit ne zrovna levné pouzdro a faktem, že řada příslušenství, včetně powerbanky přímo od Samsungu, zakryje spodní čočku, která slouží jako praktický teleobjektiv.
Technické parametry Samsung Galaxy S26 512 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|149,6 × 71,7 × 7,2 mm, 167 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|AMOLED, 6,3" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|Exynos 2600, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|4 300 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|únor 2025, 29 499 Kč
Technické parametry Samsung Galaxy S26+ 512 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|158,4 × 75,8 × 7,3 mm, 190 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|AMOLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|Exynos 2600, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|4 900 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|únor 2025, 35 699 Kč
Technické parametry Samsung Galaxy S26 UltraKompletní specifikace
|Konstrukce
|163,6 × 78,1 × 7,9 mm, 214 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|AMOLED, 6,9" (3 120 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|Snapdragon 8 Gen 5 Elite for Galaxy, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 1 024 GB / 512 GB / 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|únor 2026, 35 699 Kč
Stačí nalepit magnetický kroužek na telefon a můžu používat pouzdro jaké chci. Nebo nemusím používat žádné.
