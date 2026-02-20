mobilenet.cz na sociálních sítích

Magnetické nabíjení u řady Galaxy S26 je opět terčem kritiky

Ondřej Pohl
5
Magnetické nabíjení u řady Galaxy S26 je opět terčem kritiky
Fotografie: Sami Sido, threads.com
  • Samsung opět vyžaduje přikoupení pouzdra s magnety
  • Ani pak nemusí být vše bez problémů

Jestli jste si zvykli na bezdrátové magnetické nabíjení, ať už MagSafe u iPhonů, nebo Qi u Pixelů a Samsungů, pak se určitě ztotožníte s tvrzením, že je to skvělý a velice návykový prvek výbavy. Například používání powerbanky v terénu je o mnoho snazší než s kabelem, stejně tak jisté přichycení oceníte v autě nebo i na stole.

Systém magnetického nabíjení se mezi Androidy nerozšíří. A to je obrovská škoda – Glosa
Přečtěte si také

Systém magnetického nabíjení se mezi Androidy nerozšíří. A to je obrovská škoda – Glosa

U telefonů s Androidem ale na rozdíl od iPhonů panuje nepřehledná džungle, do které se promítá hned několik faktorů: podpora určité verze standardu Qi, licenční poplatky Applu nebo technologická omezení. I proto Samsung vyřešil tuto podporu v řadě S25 šalamounsky: můžete využít MagSafe kompatibilní produkty, ale nejdříve si musíte koupit kompatibilní pouzdro.

Samsung Qi
Oficiální powerbanka od Samsungu příliš nelícuje s designem telefonu.

Chvíli se spekulovalo, že odstranění právě tohoto nedostatku by mohlo být hlavním tahákem současné modelové řady S26. Ale nestalo se tak – toto opomenutí je na sociálních sítích i v recenzích často vytýkaným nedostatkem. Například uživatel Sami Sido na sociální síti Threads (threads.com) ukazuje další nedostatek, na který přijdete nejspíše až po zakoupení celkem drahého krytu a oficiální powerbanky. Její nasazení totiž zakryje spodní čočku fotoaparátů.

Samung Qi
Bez pouzdra kompatibilní příslušenství na telefonu samozřejmě nedrží.

Přidává k tomu zajímavou spekulaci, že Samsung se do integrace magnetů dovnitř telefonů nepustí proto, že by musel změnit rozvržení fotomodulu a tím i vnitřního uspořádání celého telefonu. Tento design už zachovává poměrně dlouho, což mu určitě přináší nemalé úspory. Dalším, často zmiňovaným důvodem může být i to, že magnety v telefonu u nejvyššího modelu Ultra způsobují špatné fungování pera S Pen. A konečně je tu důvod s již zmiňovanými licenčními poplatky, které by zvýšily cenu telefonu a takto je Samsung přenese na výrobce pouzder.

Ať už je pravda jakákoli, v současné generaci a nejspíše i v těch dalších, tak musí zájemci o tuoto technologii počítat s kompromisy: nutností přikoupit ne zrovna levné pouzdro a faktem, že řada příslušenství, včetně powerbanky přímo od Samsungu, zakryje spodní čočku, která slouží jako praktický teleobjektiv.

Technické parametry Samsung Galaxy S26 512 GB

Kompletní specifikace
Konstrukce149,6 × 71,7 × 7,2 mm, 167 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejAMOLED, 6,3" (2 400 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ChipsetExynos 2600, , GPU: ano
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor4 300 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnostúnor 2025, 29 499 Kč

Technické parametry Samsung Galaxy S26+ 512 GB

Kompletní specifikace
Konstrukce158,4 × 75,8 × 7,3 mm, 190 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejAMOLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ChipsetExynos 2600, , GPU: ano
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor4 900 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnostúnor 2025, 35 699 Kč

Technické parametry Samsung Galaxy S26 Ultra

Kompletní specifikace
Konstrukce163,6 × 78,1 × 7,9 mm, 214 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejAMOLED, 6,9" (3 120 × 1 440 px)
Fotoaparát200 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ChipsetSnapdragon 8 Gen 5 Elite for Galaxy, , GPU: ano
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 1 024 GB / 512 GB / 256 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnostúnor 2026, 35 699 Kč
threads.com, , , ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
David Rajtr
David Rajtr
Na to že Samsung je fakticky největší prodejce telefonů na světě v posledních letech. Prakticky vše si vyrábí sám. Tak teda produkují telefony, který jsou takový někdy až cirkusácký a laciný. Mají peněz na rozdávání, ale pro pětník by si snad nechali vrtat koleno, šetří kde se dá až je to do očí bijící.
Odpovědět
Lukáš Meistner
Lukáš Meistner
I negativní reklama je reklama. Samsung děkuje. Zákazník kupuje.
Odpovědět
Petr Zitka
Petr Zitka
Proč kupovat speciální drahé pouzdro?
Stačí nalepit magnetický kroužek na telefon a můžu používat pouzdro jaké chci. Nebo nemusím používat žádné.
Odpovědět
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
No jo Samsung, hledí se na Čínu ale sám dělá větší blbosti než oni.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze