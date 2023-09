Apple Watch 9 vylepšují čipset a ovládání gesty

Fotografie: Apple

Apple se železnou pravidelností upgraduje svá zařízení, hodinky nevyjímaje. Základní model Apple Watch se dočkal označení číslem 9. Jaké jsou jeho hlavní přednosti? Po hardwarové stránce je největší změnou nový S9 SiP (System in Package). CPU má 5,6 miliard tranzistorů, o 30 % rychlejší GPU a čtyřjádrový neuronový engine. I když si hodinky asi nikdo nekupuje kvůli hrubému výkonu, zde by to mělo znamenat ještě plynulejší přechody a lepší odezvu.

U podporovaných jazyků se pak lze těšit na to, že Siri bude požadavky zpracovávat přímo v zařízení, což zrychlí její odezvu a zamezí problémům v případě špatného signálu. Diktování textu má být díky Neural Engine o 25 % přesnější. A Siri bude lépe chápat dotazy na váš zdravotní stav, ve stylu: „Jak dobře jsem dnes spal?“.

Nové „železo“ by samozřejmě mělo být úspornější a efektivnější než to staré, co se spotřeby elektrické energie týče. Ale nelze čekat žádné zázraky. Apple označuje výdrž jako „all day“, ale jedním dechem dodává, že to znamená 18 hodin.

Do výbavy se dostává čip Ultra Wide Band (UWB) druhé generace. Možnosti jeho využití byly prezentovány hlavně při hledání založeného iPhonu, kdy vám hodinky hlásí směr i vzdálenost. Mnohem praktičtější však může být integrace s HomePodem. Jakmile se dostanete do blízkosti tohoto chytrého reproduktoru, hodinky nabídnou menu kontextuálních akcí.

Vylepšen byl i displej a při prezentace byl chválen hlavně rozsah jasu. Maximálně umí 2 000 nitů, ale dokáže se ztlumit až na 1 nit.

Tohle gesto si zamilujete

Apple pracoval i na způsobu, jakým lze hodinky ovládat. Velký problém totiž nastane, když máte druhou ruku plnou, například vedete dítě, držíte zavazadlo a tak dále. Proto Apple připravil nové gesto Double Tap. Dáte proti sobě palec a ukazováček a dvakrát klepnete. Význam gesta se mění podle kontextu: můžete tak přijmout/zavěsit hovor, pořídit fotku v připojeném telefonu, zrušit budík, pozastavit nebo rozběhnout přehrávání na Apple TV...

Toto nové gesto dvojitého klepnutí umožňuje rychlejší Neural Engine v Apple Watch Series 9, který zpracovává data z akcelerometru, gyroskopu a optického snímače srdečního tepu pomocí nového algoritmu strojového učení. Algoritmus detekuje jedinečný podpis drobných pohybů zápěstí a změn průtoku krve, když ukazováček a palec provedou dvojité klepnutí. Gesto dvojitého poklepání bude k dispozici v aktualizaci softwaru příští měsíc.

Uhlíková neutralita jako zaklínadlo

Velkou pozornost ve své prezentaci Apple věnoval také tomu, jak jeho hodinky a jejich používání neškodí životnímu prostředí. Vybrané kombinace pouzdra a řemínku nových hodinek Applu jsou tak vůbec prvními uhlíkově neutrálními produkty společnosti Apple. V rámci projektu Apple 2030 byla uhlíková stopa hodinek Apple Watch výrazně snížena. Byly sníženy emise ze tří největších zdrojů skleníkových plynů: materiálů, elektřiny a dopravy.

Tomu má dopomoci i nová generace řemínků. Apple představil FineWoven, luxusní a odolný mikrovlákno vyrobené z 68 % z recyklovaného materiálu, které má ve srovnání s kůží výrazně nižší emise uhlíku. Materiál FineWoven je na dotek podobný semiši a je k dispozici s řemínky Magnetic Link a Modern Buckle. Oblíbený řemínek Sport Loop byl přepracován tak, aby obsahoval 82 % recyklované příze. Všechny nové řemínky Apple Watch Sport Loop jsou uhlíkově neutrální.

Zákazníci v Austrálii, Kanadě, Francii, Německu, Indii, Japonsku, Spojených arabských emirátech, Velké Británii, USA a dalších více než 40 zemích a regionech si mohou Apple Watch Series 9 objednat již dnes, přičemž v obchodech budou k dispozici od pátku 22. září. Apple Watch Series 9 budou k dispozici v hliníkovém provedení v růžové, hvězdné, stříbrné, půlnoční a produktově červené barvě a verze z nerezové oceli budou k dispozici ve zlaté, stříbrné a grafitové barvě. Ceny začínají na 399 amerických dolarech. Prostým přepočtem a přidáním daně je to asi 11 tisíc korun. Kompletní české ceny najdete v tomto článku.