Měření teploty na zápěstí? Možná to zvládnou Apple Watch 8

Fotografie: Apple

Chytré hodinky mají postupem let stále více funkcí, některé z nich si před časem bylo jen obtížné představit. Například měřené okysličení krve, případně i měření EKG. Nyní stojí výrobci dle analytika Ming-Chi Kuo před výzvou, kterou je zakomponování teploměru do těla hodinek.

Jde o velmi obtížné nastavení algoritmu, protože hodinky se musí plně spoléhat na teplotu pokožky, která se však neustále mění v závislosti na okolním prostředí. V tomto ohledu například údajně teplotní senzor neprošel přísnou kontrolou kvality u Applu, a v současné generaci Apple Watch se proto neobjevil. Jak je známo, Apple do svého produktu nebude chtít dávat funkci, která by nesplňovala přísné požadavky a nebyla 100% funkční.

Apple však není jediným výrobcem, který pracuje na zakomponování teploměru do chytrých hodinek. Dle Kua se o totéž snaží také Samsung, který by funkci rád dostal již do chystaných Galaxy Watch 5. Letošní rok tak možná ukáže, komu se to povede dříve.