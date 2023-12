Apple ukázal chytré hodinky Watch 9 ve verzi (PRODUCT)RED

Fotografie: Apple

Na 1. prosinec připadá každoročně Světový den boje proti nemoci AIDS, přičemž aktivně se do něj od roku 2006 zapojuje také americký Apple. Za těchto 17 let pomohli zákazníci Applu získat přes 250 miliónů dolarů pro Globální fond, který se mimo jiné soustředí právě na boj se zmíněnou zákeřnou nemocí.

Apple má ve svém portfoliu speciální řadu (PRODUCT)RED, která sdružuje zařízení v typickém červeném odstínu a právě do ní míří nově také chytré hodinky Watch 9, jak výrobce oficiálně oznámil na svých stránkách. Design s hliníkovým tělem ani výbava se nijak nemění. Mění se tak jen odstín těla hodinek a taktéž silikonového řemínku. Vyzkoušet je možné i ciferníky Metropolitan, World Time, Numerals Mono, Gradient, Stripes a Typograph v červené barvě.

Americký výrobce iPhonů dále oznámil, že v období od 1. prosince do 4. prosince věnuje veškeré výtěžky z vybraných nákupů v aplikacích MONOPOLY GO!, Gardenscapes a EA Sports FC Mobile do Globální fondu. Další peníze, které Apple na boj proti AIDS věnuje, přijdou z běžných nákupů. Až do 8. prosince věnuje 1 dolar z každého nákupu zaplaceného prostřednictvím Apple Pay, a to jak v oficiálním internetovém obchodě, tak v kamenných prodejnách Apple Store.