Apple Watch 9 klepou na dveře. Naznačuje to končící výroba kožených řemínků

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V příštím týdnu Apple představí nové iPhony 15, avšak možná nepůjde o jediné novinky z oblasti hardwaru. Ve hře jsou i Apple Watch 9. Jejich blížící se uvedení může dle Marka Gurmana z Bloombergu naznačovat i fakt, že Apple údajně přestal vyrábět kožené řemínky k současným modelům. Důvodem má být i možný celkový odklon od tohoto druhu řemínků a teoreticky ukončení partnerství se společností Hermès, které trvá už od roku 2015.

Dle informací Marka Gurmana údajně Apple svým zaměstnancům nabízel až 90% slevy právě na kožené řemínky, což dělává vždy, když nějaký produkt či příslušenství finálně vyprodává. Apple by k ukončení nabídky kožených řemínků mohlo vést to, že zanechávají značnou uhlíkovou stopu a společnost se prezentuje jako šetrná k životnímu prostředí. Ukončení nabídky by však mohlo vyvolat nevoli u části zákazníků, kteří si kožené řemínky kupují kvůli vzhledu, pohodlí i tomu, že dlouho vydrží. Možnou alternativou je samozřejmě umělá kůže, nicméně Apple se zřejmě vytasí s jiným materiálem.

Jak se situace nakonec vyvrbí, to se dozvíme již brzy, neboť 12. září, tedy v úterý, pořádá Apple velkou tiskovou konferenci. Pokud na ní dojde i na chytré hodinky, je pravděpodobné, že se výrobce bude věnovat i řemínkům.