Podivný krok Samsungu? Nové Galaxy Watch9 zvláštně favorizují menší provedení

Pokud neprahnete vyloženě po sportovních chytrých hodinkách Samsung Galaxy Watch Ultra2, představil jihokorejský výrobce také „civilní“ Galaxy Watch9. Čím se pokusí uživatele zaujmout a jaké jsou naše první dojmy?
Tenčí tělo, větší baterie: Samsung Galaxy Watch9 a Watch Ultra2
Nové Samsung Galaxy Watch9 lze vizuálně jen obtížně rozpoznat od předchozí generace a hlavní změny se odehrály nikoliv na povrchu, ale uvnitř. Pouzdro tvoří hliník, řemínek má být však nově o 17 % lehčí a také měkčí na dotek. Stran neviditelných změn byl nasazen Snapdragon Wear Elite, což představuje premiéru tohoto čipu, který se dostal také do Galaxy Watch Ultra2. Další novinkou je o něco vyšší jas displeje s maximem 3 000 nitů a především větší baterie. Její kapacita byla navýšena o 20 % u menší 40mm varianty, jež nyní disponuje 390 mAh. Oproti tomu 44mm verze má oproti předešlé generaci o pouhých 10 mAh více a její kapacita se zastavila na hodnotě 445 mAh. Je tedy škoda, že se stejného upgradu nedočkaly oba modely. Jako by menší varianta dostala jiný typ baterie než větší provedení...
Mezi dalšími novinkami, o nichž jsme byli informováni, převažují spíše softwarová vylepšení. Například byl zdokonalen monitoring spánkové apnoe – zatímco dříve Galaxy Watch pouze upozornily na přítomnost tohoto neduhu, ale nebyly schopné nic dalšího konkretizovat, nyní poskytnou podrobnější informace o stavu i konkrétní tipy, jak dál postupovat.
Novinkou je také ukazatel „Vitals“, který sleduje několik klíčových metrik, jako je okysličení krve, teplota kůže, variabilita srdečního tepu nebo klasický tep. Vylepšení se dočkalo rovněž Heart Health Score s personalizovanými doporučeními, informace pro běžce o tom, jak náročný trénink si mají dopřát, případně takzvaný Fitness Index.
Cena a dostupnost
Samsung Galaxy Watch9 budou dostupné pouze ve dvou velikostech v Bluetooth i LTE provedení. Stejně jako u ohebných novinek od Samsungu platí, že předobjednávky startují již dnes a běžet budou do 6. srpna (23:59), přičemž oficiální prodej začíná o den později. Cenově nejdostupnější 40mm varianta vyjde zájemce na 9 999 Kč, větší 44mm provedení pak na 10 799 Kč. Pokud prahnete po LTE konektivitě, připravte si 11 299 Kč, respektive 11 999 Kč. V rámci předobjednávkové nabídky lze získat bonus za recenzi v podobě cashbacku ve výši 2 000 Kč bez ohledu na zvolenou velikost. U vybraných partnerů je navíc k dispozici 7% sleva pro studenty na kartu ISIC a při společném nákupu s jiným produktem Galaxy lze získat slevu 10 %, případně 30% slevu na příslušenství.
Předobjednejte si nové Galaxy Watch9 nebo Ultra2 u Mobil Pohotovosti s cashbackem za recenzi až 3 000 Kč. A pokud k hodinkám přihodíte i některý z nových skládacích telefonů§ Samsung, získáte extra slevu dalších několik tisíc. Více na mp.cz/samsung-galaxy-watch-ultra2
Samsung Galaxy Watch9 44 mm
|Konstrukce
|46 × 43,7 × 8,6 mm, 34 g, odolnost: IP68 / MIL-810G
|Pásek
|kožený, umělý, vyměnitelný: ano (20 mm)
|Displej
|Super AMOLED, 1,47" (480 × 480 px)
|Systém
|Android Wear, kompatibilní s: Android
|Konektivita
|Bluetooth: 6.0, LTE, Wi-Fi, NFC
|Akumulátor
|445 mAh, nabíjení: bezdrátové