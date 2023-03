Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Že jste o telefonech Huawei dlouho neslyšeli? Právě teď si ukážeme hned tři nové kousky. Dále nás čekají sluchátka Nothing a extrémně lehké chytré hodinky. Vítejte u mNews.

mNews #206 – Huawei ohromuje novými telefony

Podcast v audio formě

Huawei P60 hraje na eleganci

Právě dnes Huawei pro čínský trh představil očekávanou řadu P60. A kdybyste názvy těch modelů hádali, asi se netrefíte. Jasně, první je P60 Pro, ale ten druhý se jmenuje P60 Art a nabídne lepší výbavu. Na první pohled je od sebe poznáte fotomodulem. Zatímco verze Pro je obdélníková, varianta Art má líbivý ovál. Oba modely mají 6,67palcový displej a čipset Snapdragon 8+ Gen1, tedy ne úplně ten nejnovější. Hlavní snímač má 48 Mpx a proměnlivou clonu v rozsahu f/1.4 až f/4.0 a právě verze Art se liší lepším ultraširokoúhlým snímačem s rozlišením 40 megapixelů. Art má také větší baterii o kapacitě 5 100 mAh. Maximální nabíjecí výkon je slušných 88 W. Bohužel nadále chybí podpora 5G. Prodej začne za týden na čínském trhu a o dostupnosti u nás zatím nemáme zprávy.

Skládací Huawei Mate X3 ohromí

Tím však čínská značka neskončila a představila také novou generaci své skládačky s názvem Huawei Mate X3. V rozloženém stavu má telefon pouhých 5,3 mm na tloušťku, což by mělo být nejlepší v této kategorii. 239 gramů také není nijak přehnaná váha. A i přes tyto nesporné výhody se zvládne Huawei pochlubit stupněm krytí proti vodě IPx8. Vnitřní displej má úhlopříčku 7,85", ten venkovní pak 6,4". Huawei tvrdí, že i jeho vnitřní ohebný displej má ochranu proti nárazu a poškrábání. Navíc se jedná o první ohebný telefon s podporou satelitní komunikace a zvládne odesílat i přijímat zprávy. Stejně jako v případě P60 i zde je nasazen loňský Snapdragon 8+ Gen1. Vnitřní displej má v rohu průstřel, takže výhodu skryté kamery si nadále drží Samsung. Telefon se začne prodávat na čínském trhu a o další dostupnosti zatím nevíme.

Nothing Ear (2) nabijete bezdrátově

Na český trh se však dostanou nová bezdrátová sluchátka Nothing Ear (2). Po vzoru předchozí generace nabídnou průhledný design, kdy vidíte do útrob. Vypadá to poměrně stylově. Tím to ale nekončí. Špunty mají aktivní potlačení okolního hluku a podporu 24bit Hi-Res zvuku s kodekem LHDC 5.0. Pokud jste hudební nadšenci, třeba vám to něco řekne. Samotná sluchátka vydrží 6 hodin na jedno nabití a mají odolnost IP54. Pouzdro má rovnou IP55, přidá dalších 30 hodin výdrže a lze ho dobíjet bezdrátově. Koupíte je z oficiálních stránek za 3 699 Kč.

Amazfit GTR Mini jsou… malé

A pokud budeme pokračovat s věcmi, které jsou malé, podívejme se na nové chytré hodinky Amazfit GTR Mini, které vychází z rodiny GTR 4. Mají elegantní kruhový design a výrobce u nich vsadil na malé rozměry a nízkou hmotnost. Posuďte sami, hodinky i s řemínkem váží jen 24,6 gramů a tloušťka se dostala pod 10 milimetrů. Displej má přitom stále slušnou úhlopříčku 1,28" a baterie s kapacitou 280 mAh nabídne až 14 dní výdrže. V zátěži čekejte přibližně týden. Nechybí GPS a cena by se měla pohybovat okolo 3,5 tisíc korun. I když dostupnost na našem trhu ještě neznáme.

Zaujaly vás novinky od Huawei a brali byste je i za cenu chybějících Google služeb a 5G připojení? Dejte mi vědět do komentářů, která ze tří novinek vás láká nejvíc.