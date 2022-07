Novinky Xiaomi 12S a změny u iPhonu 14

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Xiaomi představilo novou vlajkovou řadu a jejich hlavní model vám dost možná vyrazí dech. A pokud ne, pak je tu nový ASUS. Nakonec si zaspekulujeme nad chystanými iPhony. Vítejte u mNews.

mNews #179 – Xiaomi 12S Ultra vám vyrazí dech

Podcast v audio formě

Xiaomi 12S Ultra vám vyrazí dech

Nová vlajková loď od Xiaomi s názvem 12S Ultra dává vědět, že to výrobce myslí s foťáky skutečně vážně. A zatímco celá řada 12 zvolila elegantní design s úhledným fotomodulem, novinka vám chce za každou cenu prodat, že se jedná o špičku ve své třídě. Jen se na ni podívejte, zadní strana v koženém designu a obří fotomodul jako by připomínal klasické fotoaparáty. A za svou výbavu se nemusí stydět. Hlavní foťák využívá nový snímač od Sony s velikostí jednoho palce. Nechybí 48megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a samozřejmě ani teleobjektiv typu periskop. Ani zbytek výbavy přitom nestrádá. Vpředu najdete obří Super AMOLED displej s proměnlivou frekvencí obrazu a hlavně světelností 1 500 nitů. A nejvyšší možný výkon zajistí čipset Snapdragon 8+ Gen 1 a až 12 GB RAM. Telefon navíc neopakuje chybu modelu 12 Pro a nabízí také zvýšenou odolnost IP68. Dle dostupných informací to však zatím vypadá, že na tuto bestii si musíme nechat zajít chuť. Pravděpodobně se totiž vůbec nepodívá mimo domovskou Čínu. A zcela upřímně říkám, že mi to přijde škoda.

Xiaomi 12S (Pro) fotí s Leicou

Mnohem více při zemi, alespoň co do designu, se drží zbylé dva modely, konkrétně Xiaomi 12S a 12S Pro. I v tomto případě na zadní straně svítí logo Leica, ale na rozdíl od většího bratra zde nenajdeme onen obří palcový snímač, nýbrž fotovýbavu z předchozích modelů Xiaomi 12. Společnost Leica se však postarala o čočku fotoaparátu a naladění barevných profilů. I tady se však dočkáme brutálního výkonu díky Snapdragonu 8+ Gen 1, i tady je 120 Hz Super AMOLED displej nebo rychlé 67W nabíjení. A bohužel i u těchto modelů to zatím nevypadá, že by se měly prodávat mimo Čínu.

ASUS ROG Phone 6 přichází

ROG Phone je dnes synonymem pro herní telefon. Má velký displej bez výřezů, skvělý stereo zvuk, maximální výkon, funkční chlazení a celou řadu příslušenství. Novinka v tomto ohledu nemění vůbec nic. V první řadě je tu 6,78" AMOLED panel, který se chlubí neuvěřitelnou 165Hz obnovovací frekvencí. Plynulost systému a některých her je tak bezkonkurenční. O výkon se stará Snapdragon 8+ Gen 1 a až 18 GB RAM. Hrát můžete v klidu i při současných vedrech a chlazení to v pohodě zvládne. Ale pokud byste chtěli, můžete využít početného příslušenství, kde vedle herního ovladače najdete ještě aktivní větráček na záda telefonu. A na rozdíl od předchozích telefonů si ROG Phone 6 a ROG Phone 6 Pro můžete koupit v Česku. Ceny začínají na 26 tisících Kč a nejvybavenější varianta vás vyjde na 34 tisíc korun.

iPhone se starším procesorem

Nakonec se pojďme podívat na nejnovější spekulaci ohledně chystaných iPhonů. Známý analytik totiž přišel se zprávou, že nová řada má odlišit základní a modely Pro i v oblasti výkonu. Dosud jsme se vždy dočkali nového čipsetu ve všech modelech. Nový A16 Bionic by se však podle zprávy měl objevit jen v modelech iPhone 14 Pro. A základní verze iPhone 14 mají údajně využívat současný A15 Bionic. Do nové generace se rovněž nepočítá s modelem iPhone mini a místo něj přijde naopak větší základní model.

