Motorola ThinkPhone 25 je pěkné číslo! Je kompaktní a má neslýchaný obsah balení

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společnost Motorola nás v poslední době zásobuje skutečně zajímavou nabídkou smartphonů, a to jak klasické, tak skládací konstrukce. Přešla na strategii uvádět každý rok hned dvě ohebná véčka, a navíc relativně nedávno zazářila i (v té době ojedinělou) podporou bezdrátového nabíjení u cenově dostupného smartphonu. Brzy bychom se měli dočkat také uvedení chytrého přívěsku Moto Tag na našem trhu. Kromě toho však pod Motorolu (respektive Lenovo) spadá také ThinkPhone 25, který se prezentuje jako smartphone pro profesionály. Jaké jsou naše první dojmy?

Balení se vším všudy

ThinkPhone 25 umí zaujmout už samotným obsahem balení, které je na dnešní poměry nevídaně bohaté. V parfémované krabičce z recyklovaného papíru nenajdeme žádné plastové obaly, zato v ní nechybí praktické (skořepinové) pouzdro, USB-C/USB-C kabel a dokonce i napájecí adaptér. Doslova jako zjevení pak působí přítomnost drátových sluchátek zakončených USB-C konektorem. ThinkPhone 25 je tak aktuálně jediný smartphone, o kterém víme, že má takováto sluchátka v balení. Někteří výrobci sice sluchátka přikládají, často se však jedná o sluchátka s 3,5mm jackem doplněná případně o redukci.

A co dál kromě nebývale obsáhlého balení? V první řadě je to kompaktnost telefonu. S rozměry 154,1 × 7,1 × 8,1 mm a nízkou hmotností 171 gramů se snadno vejde i do menší dlaně. Na nízké hmotnosti má lví podíl také plastový rámeček, který ovšem i díky černému odstínu působí decentně a v rámci možností prémiově. Záda se pyšní příjemnou texturou a plynule na ně navazuje mírně vyvýšený fotomodul.

Telefon nezklame ani z hlediska odolnosti, protože se kromě krytí IP68 může pochlubit i splněním specifikací standardu MIL-STD-810H. Vyšší/nižší teploty, zvýšená vlhkost, vibrace a podobné vlivy jej tedy nerozhází. ThinkPhone 25 je zároveň jedním z mála civilně vyhlížejících smartphonů, které tuto certifikaci splňují. Bez výtek je i haptická odezva, která dosahuje solidní úrovně odpovídající ceně.

Vzhledem k rozměrům nepřekvapí 6,36" úhlopříčka POLED displeje, který zvládá až 3 000nitový jas a 120Hz obnovovací frekvenci. Displej se chlubí pěkně symetrickými a také docela tenkými rámečky, a navíc i integrovanou čtečkou otisků prstů. Ta je optického typu a její umístění by mohlo být o něco výš, stran funkčnosti jí však nelze nic vytknout. V útrobách zařízení pak tepe 4nm čipset Dimensity 7300, který zprostředkovává dostatek výkonu a je energeticky efektivní. V oblasti baterie se rozhodně zaměříme na výdrž, kterou zajistí 4 310mAh článek s podporou 68W drátového a 15W bezdrátového nabíjení.

Ptejte se, co vás zajímá

ThinkPhone 25 právě začínáme testovat a vy se nás můžete ptát na vše, co vás v souvislosti s tímto smartphonem zajímá. Odpovědi najdete v komentářích, případně v chystané recenzi.