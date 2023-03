Další herní bestie na obzoru. ASUS v dubnu představí ROG Phone 7

V loňském roce ASUS představil ROG Phony 6 až v létě, ale letos tchajwanský výrobce nehodlá otálet a pospíší si. Proto již nyní oficiálně oznámil, že ROG Phone 7, případně celá řada, neboť tradičně čítá alespoň dva modely, se představí již 13. dubna.

