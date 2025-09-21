Dokáže i 1 fotoaparát nadělat spoustu parády? Posuďte, jak fotí iPhone Air

Nový iPhone Air je v mnoha ohledech revolučním smartphonem, který ještě před svým uvedením dokázal patřičně rozčeřit vody a zdá se, že tenké telefony jsou alespoň v dohledné době novým trendem. Applu se povedlo napasovat baterii s podporou bezdrátového nabíjení (včetně magnetů), displej, haptický engine a další komponenty do těla tlustého pouhých 5,6 milimetrů, které se o něco příjemněji drží oproti Galaxy S25 Edge díky zaobleným rámečkům. Kde však Galaxy S25 Edge jasně boduje, je fotovýbava, neboť nový iPhone Air disponuje pouze jedním snímačem.
Pro většinu zjevná nevýhoda může být pro určitou skupinu zákazníků naopak předností, odpadá jim totiž přemýšlení nad tím, na který objektiv fotit, a zkrátka vytáhnou telefon z kapsy a pořídí snímek. Sám výrobce přitom samozřejmě tvrdí, že i tento 48Mpx snímač nadělá spoustu parády a podporuje také vysoce kvalitní (respektive optickou kvalitu) dvojnásobný zoom „výřezem“ ze senzoru. Maximální úroveň přiblížení pak činí desetinásobek, tedy čtyřikrát méně oproti tomu, co nabídnou nové iPhony 17 Pro. Dodejme, že také u iPhonu 17 je 10× zoom maximem, ten má však navíc také ultraširokoúhlý objektiv.
Použitý snímač má 48Mpx rozlišení, ohniskovou vzdálenost 26 milimetrů a clonové číslo f/1.6, tudíž by si měl vést velmi dobře i ve zhoršených světelných podmínkách. Apple navíc nasadil (pro něj standardní) optickou stabilizaci přímo na senzoru (sensor-shift) a ostření 100% Focus Pixels. Pod safírovým sklíčkem objektivu se tak nachází snímač, který podporuje Deep Fusion, Smart HDR 5, poslední generaci technologie pro zachycení portrétů, noční režim či pokročilou korekci červených očí. Jeho fyzická velikost by měla činit 1/1,56", tedy parametr dnes poměrně běžný i pro (nižší) střední třídu v případě smartphonů s OS Android.
Nový iPhone Air má navíc, stejně jako ostatní nově uvedené iPhony, značně vylepšenou selfie kamerku. Ta se dočkala výrazné evoluce, či snad spíše revoluce. Jedná se o 18Mpx senzor s clonovým číslem f/1.9, který má automatické ostření a funkci Center Stage, velmi praktickou pro videohovory. Apple nyní pozměnil fotosenzor, který umožňuje měnit orientaci snímku, ten tak může být při zachování držení smartphonu na výšku, jak vertikální, tak horizontální.
A jak tedy nový iPhone Air fotí? To již necháme posoudit na vás z přiložených snímků, které jsme pořídili v různých světelných podmínkách a pochopitelně nechali vše v režii samotného telefonu.
Apple iPhone Air 256 GB
|Rozměry
|156,2 × 74,7 × 5,6 mm, 165 g
|Displej
|OLED, 6,5" (2 736 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|3 149 mAh