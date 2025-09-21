mobilenet.cz na sociálních sítích

Dokáže i 1 fotoaparát nadělat spoustu parády? Posuďte, jak fotí iPhone Air

Včetně ukázek snímků z nové selfie kamerky
Ioannis Papadopoulos
Dokáže i 1 fotoaparát nadělat spoustu parády? Posuďte, jak fotí iPhone Air
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Novinka má na zádech pouze jediný 48Mpx fotoaparát, nepostrádá však zbrusu novou 18Mpx selfie kamerku
  • Apple láká na dvojnásobné přiblížení optické kvality, maximální zoom je desetinásobný
  • Podívejte se na snímky pořízené v různých světelných podmínkách
Apple iPhone Air
Nový iPhone Air je v mnoha ohledech revolučním smartphonem, který ještě před svým uvedením dokázal patřičně rozčeřit vody a zdá se, že tenké telefony jsou alespoň v dohledné době novým trendem. Applu se povedlo napasovat baterii s podporou bezdrátového nabíjení (včetně magnetů), displej, haptický engine a další komponenty do těla tlustého pouhých 5,6 milimetrů, které se o něco příjemněji drží oproti Galaxy S25 Edge díky zaobleným rámečkům. Kde však Galaxy S25 Edge jasně boduje, je fotovýbava, neboť nový iPhone Air disponuje pouze jedním snímačem.

Tenkost, která bude prodávat? Testujeme uhrančivě štíhlý iPhone Air
Pro většinu zjevná nevýhoda může být pro určitou skupinu zákazníků naopak předností, odpadá jim totiž přemýšlení nad tím, na který objektiv fotit, a zkrátka vytáhnou telefon z kapsy a pořídí snímek. Sám výrobce přitom samozřejmě tvrdí, že i tento 48Mpx snímač nadělá spoustu parády a podporuje také vysoce kvalitní (respektive optickou kvalitu) dvojnásobný zoom „výřezem“ ze senzoru. Maximální úroveň přiblížení pak činí desetinásobek, tedy čtyřikrát méně oproti tomu, co nabídnou nové iPhony 17 Pro. Dodejme, že také u iPhonu 17 je 10× zoom maximem, ten má však navíc také ultraširokoúhlý objektiv.

Maximální výbava v menším formátu: první dojmy z vlajkového iPhonu 17 Pro
Použitý snímač má 48Mpx rozlišení, ohniskovou vzdálenost 26 milimetrů a clonové číslo f/1.6, tudíž by si měl vést velmi dobře i ve zhoršených světelných podmínkách. Apple navíc nasadil (pro něj standardní) optickou stabilizaci přímo na senzoru (sensor-shift) a ostření 100% Focus Pixels. Pod safírovým sklíčkem objektivu se tak nachází snímač, který podporuje Deep Fusion, Smart HDR 5, poslední generaci technologie pro zachycení portrétů, noční režim či pokročilou korekci červených očí. Jeho fyzická velikost by měla činit 1/1,56", tedy parametr dnes poměrně běžný i pro (nižší) střední třídu v případě smartphonů s OS Android.

Apple vzkřísil magnetickou powerbanku. Je tenká, pouze pro Air, a stojí 2 699 Kč
Nový iPhone Air má navíc, stejně jako ostatní nově uvedené iPhony, značně vylepšenou selfie kamerku. Ta se dočkala výrazné evoluce, či snad spíše revoluce. Jedná se o 18Mpx senzor s clonovým číslem f/1.9, který má automatické ostření a funkci Center Stage, velmi praktickou pro videohovory. Apple nyní pozměnil fotosenzor, který umožňuje měnit orientaci snímku, ten tak může být při zachování držení smartphonu na výšku, jak vertikální, tak horizontální.

A jak tedy nový iPhone Air fotí? To již necháme posoudit na vás z přiložených snímků, které jsme pořídili v různých světelných podmínkách a pochopitelně nechali vše v režii samotného telefonu.

Apple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone Air
Denní snímky
Apple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone Air
Zhoršené světelné podmínky (včetně ukázky LED přisvícení)
Apple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone Air
Selfie snímky a portrét
Rozměry156,2 × 74,7 × 5,6 mm, 165 g
DisplejOLED, 6,5" (2 736 × 1 206 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorApple A19 Pro,
Paměťúložiště: 256 GBne
Akumulátor3 149 mAh
, ,
