Tenkost, která bude prodávat? Testujeme uhrančivě štíhlý iPhone Air

Požadavky zákazníků v segmentu chytrých telefonů se postupem času mění, navzdory dlouhodobému trendu navyšování úhlopříček displejů se však zdá, že mají na trhu stále místo také kompaktní telefony s poměrně fluidní definicí. Zatímco před několika lety bychom v případě Applu za kompaktní považovali model mini, který později nahradil Plus, nyní se bezpochyby jedná o Air, přestože ani „základní“ iPhone 17 rozhodně není žádným hromotlukem, právě naopak.
Extrémní tenkost a také nízká hmotnost je přitom patrná již z prodejního balení, které má podle obyčejné digitální kuchyňské váhy 315 gramů, zatímco iPhone 17 Pro 370 gramů. Zde totiž není vyobrazena zadní strana, kde bychom mohli obdivovat soustavu fotoaparátu, nýbrž pravý bok. Balení je pak takřka standardní, což znamená, že obsahuje pletený USB-C/USB-C kabel. Nástroj na vytažení SIM byste zde však hledali marně, neboť je iPhone Air na všech trzích dodáván výhradně jako zařízení s podporou eSIM, nikoliv fyzických SIM karet.
Pokud se tak z nějakého důvodu nechcete vzdát fyzické SIM, iPhone Air pro vás nebude tím pravým ořechovým. Na druhou stranu přináší eSIM mnoho výhod. Kromě úspory místa uvnitř zařízení například také vyšší bezpečnost, neboť ji nikdo z odcizeného smartphonu jen tak nevytáhne, což je jinak zpravidla první krok každého zloděje, který je alespoň trochu při smyslech.
Tenkost, která bude prodávat?
Hmotnost 165 gramů a tloušťka 5,6 milimetrů je skloňována takřka v každém článku o novém iPhonu Air, avšak reálný vjem vám samozřejmě nabídne až možnost si zařízení osahat a potěžkat. Applu se přitom povedlo přichystat patřičný „wow“ moment, kdy právě vyzkoušení Airu, třebaže jen někde v prodejně, rozhodně vzbudí zájem i u těch uživatelů, kteří byli doposud s tloušťkou jejich zařízení spokojeni.
iPhone Air je zkrátka tak tenký, až je to téměř neuvěřitelné. A díky zaobleným okrajům a snad i lesklému titanovému rámu se mu daří působit ještě výrazně tenčím dojmem než u hranatějšího modelu Galaxy S25 Edge, se kterým budeme nový Air porovnávat ještě v separátním článku. Rozmístění tlačítek je přitom zcela standardní a dokonce nechybí ani mírně kontroverzní dedikované tlačítko pro ovládání fotoaparátu. I v tomto případě přitom platí, že umístění není ideální pro používání při držení na šířku, ale ani na výšku, neboť se jedná o kompromisní řešení někde na půl cesty. Pokud s námi tento prvek ještě zůstane u další generace, vůbec bychom se nedivili, kdyby jej Apple o něco posunul, ať už na jednu nebo druhou stranu.
Zajímavé nepochybně rovněž bude sledovat, jaký dopad bude mít tloušťka na výdrž baterie. Nejen na to se zaměříme a opět připravíme i porovnání s modelem Galaxy S25 Edge od Samsungu, což platí i pro nabíjení.
V případě displeje se Apple rozhodl pro zajímavý kompromis z hlediska velikosti, a to nasazení 6,5" úhlopříčky, navíc s přehozeným gardem v oblasti Face ID technologie, kdy je samotná selfie kamerka na levé straně a další Face ID senzory na straně pravé, zatímco u ostatních iPhonů je tomu naopak. Displej jako takový pak vypadá velmi dobře, má vysokou jemnost i tenké rámečky.
Apple iPhone Air 256 GB
|Rozměry
|156,2 × 74,7 × 5,6 mm, 165 g
|Displej
|OLED, 6,5" (2 736 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|3 149 mAh
Každopádně jo. Vypadá pěkně. Pitaka už se na něj prodává a v tom krásně vynikne. Asi jediná volba podobné pouzdro... jinak to nemá cenu.
Pouze ty tri svetle barvy mi prijdou ponekud navzajem jako fail. Defakto ani prodavac mi nebyl schopny rict o jakou barvu se konkretne jednalo, protoze vse co bylo vystavene pusobilo bile. Pokud jsem telefony polozil vedle sebe, tak byl videl minimalni rozdil - vypada to spis jako vyrobni nepresnost/jina sarze, nez jina barva. Pokud se Vam libi svetle modra jak Apple prezentuje na svych strankach a ve videich, tak zapomente. Ja ji puvodne preobjednal, ale zmenim ji na cernou, protoze bily telefon nechci.
Evokuje to na me pocit, ze tohle Apple u prvni generace opet umyslne zvoral, aby mel do budpoucna co vylepsovat.
Rozdíl mezi promo a realitou..
