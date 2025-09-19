Maximální výbava v menším formátu: první dojmy z vlajkového iPhonu 17 Pro

Zatímco iPhone Air je v rámci portfolia cupertinské společnosti naprostou novinkou, iPhone 17 Pro je jakousi jistotou – modelem, který bude mít v nabídce Applu zřejmě vždy své místo, přičemž se i nadále jedná o kompaktnější provedení vlajkového modelu Max. Letošní generace přitom prošla několika změnami, které mají uživatelům přinést ještě lepší zážitek z používání?
Ačkoliv se nejvíce pozornosti bude logicky upínat k Airu, jehož první dojmy si můžete na mobilenet.cz rovněž přečíst, také iPhone 17 Pro je bezpochyby zajímavým modelem. Na našem trhu bude navíc dostupný stále s fyzickým slotem pro nanoSIM, a tak v krabičce kromě pleteného USB-C/USB-C kabelu nemůže logicky chybět ani nástroj na vytažení šuplíčku, který je mezigeneračně umístěn o něco níže.
Nové kované unibody tělo se povedlo
Velkou novinkou je samotná konstrukce, která je nyní z kovaného hliníku a umožňuje výrazně lepší tepelnou vodivost, a tedy i udržení špičkového výkonu po delší dobu. Naživo působí nové šasi skutečně povedeně a sázka na horizontálně orientovaný fotomodul se podle nás povedla. Oproti často zmiňovaným Pixelům, které tento design mají již několik let (v minulosti jej pochopitelně měly i jiné modely), je fotomodul výrazně vyšší a působí tak jinak.
Velmi snadným poznávacím prvkem nového iPhonu 17 Pro je kromě typického loga na zádech rovněž skleněná část, která zde musí být kvůli podpoře bezdrátového nabíjení. Oproti Airu jsou pak rámečky matné, stejně tak je logicky matná i hliníková část zad a také skleněná část. Ani tmavě modrá barva tak nebude příliš náchylná na (viditelné) otisky, ačkoliv lze předpokládat, že mnoho uživatelů sáhne po výraznější oranžové. Tmavě modrá je ideální pro konzervativní uživatele, rozhodně však nepůsobí nudně.
Jako vždy je špičková také haptická odezva a samozřejmě nechybí ani dedikované tlačítko pro ovládání fotoaparátu, Akční tlačítko a veškeré další prvky, jež mají (kromě zmíněného slotu) stejné rozmístění jako u iPhonu 16 Pro. Vzhledem ke zkušenostem s každodenním používáním iPhonu 16 Pro jsme velmi zvědaví na výdrž a pochopitelně také fotoaparáty, kde má být novinkou až 8× optický zoom. Apple v tomto případě vychází z přiblížení, kterého lze dosáhnout výřezem ze samotného senzoru, „fyzicky“ je však teleobjektiv čtyřnásobný. Jaký bude reálný rozdíl mezi starým a novým teleobjektivem bude rovněž jednou z oblastí, na kterou se zaměříme.
Ptejte se, co vás zajímá
Stejně jako u dalších novinek od Applu, se můžete ptát na vše, co vás ohledně novinky zajímá. Vaše dotazy zodpovíme rovnou v komentářích, případně budou zohledněny v připravované recenzi.
Apple iPhone 17 Pro
|Rozměry
|150 × 71,9 × 8,8 mm, 206 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|3 988 mAh