mobilenet.cz na sociálních sítích

Apple vzkřísil magnetickou powerbanku. Je tenká, pouze pro Air, a stojí 2 699 Kč

Ioannis Papadopoulos
9
Apple vzkřísil magnetickou powerbanku. Je tenká, pouze pro Air, a stojí 2 699 Kč
Fotografie: Apple
  • Apple tradičně neprozradil kapacitu (ani rozměry či hmotnost) powerbanky, iPhone Air by však měla dobít o 65 % kapacity baterie
  • Chybět nebude ani chytré rozpoznání nejvhodnější chvíle pro nabíjení
  • Jedná se o druhou MagSafe powerbanku cupertinského výrobce

Včerejší premiéru nových iPhonů 17 doprovázel také dlouho očekávaný extrémně tenký model, který překvapivě nenese žádnou číslovku, ale pouze označení Air. Ačkoliv kapacitu baterie oficiálně neudává (podle všeho by se mohlo jednat o 3 036 mAh, ale skutečným potvrzením zřejmě bude až první rozborka), je zřejmé, že ultratenká konstrukce nebude mít pozitivní dopad na výdrž. Ta by měla být stále slušná: výrobce slibuje „celodenní výdrž“, v řeči čísel pak 27 hodin přehrávání videa. Pro všechny případy, respektive náročnější dny, si však Apple připravil praktickou pojistku v podobě magnetické powerbanky.

Apple iPhone Air útočí tenkým tělem, i tak s ním můžete hodit o zem
Přečtěte si také

Apple iPhone Air útočí tenkým tělem, i tak s ním můžete hodit o zem

Ta se v minulosti již v nabídce Applu objevila a byla určena primárně pro modely mini. Apple její prodej postupem času oficiálně ukončil, přestože byla zajímavá například i tím, že jako jediná podporovala reverzní bezdrátové nabíjení ze strany iPhonu. iPhone nabíjený kabelem tak mohl zároveň bezdrátově doplňovat energii samotné powerbance.

iPhone 17 Pro (Max) vzdává hold původním iPhonům a přináší 8× optický zoom
Přečtěte si také

iPhone 17 Pro (Max) vzdává hold původním iPhonům a přináší 8× optický zoom

Ze stejných důvodů, tedy pro někoho nedostatečná výdrž nového iPhonu Air, Apple uvedl novou powerbanku tenké a lehké konstrukce, jak uvádí v tiskových materiálech. Tato powerbanka se podle výrobce pohodlně vměstná do kapsy, příjemně se drží a iPhone Air dobije až o 65 %. Uživatelé iPhonu Air tak v kombinaci s touto powerbankou mají získat „dlouhou výdrž baterie, jakou nemá žádný jiný iPhone.“

Apple iPhone Air MagSafe powerbankaApple iPhone Air MagSafe powerbankaApple iPhone Air MagSafe powerbanka
Apple iPhone Air MagSafe powerbanka
Apple iPhone Air MagSafe powerbanka
Apple iPhone Air MagSafe powerbanka
Na celou obrazovku

S iPhonem si bude skvěle rozumět

Ačkoliv je na trhu celá řada magnetických powerbank, lze předpokládat, že tato powerbanka od Applu bude mít špičkovou (softwarovou) konektivitu, ale také chytrý systém nabíjení. Ten má prodlužovat výdrž baterie tím, že vybírá nejvhodnější dobu k nabíjení v případě, že MagSafe powerbanku připojíte (například ráno) k plně nabitému iPhonu Air. V rámci maximálního bezdrátového nabíjecího výkonu pak výrobce uvádí hodnotu 12 W, ale také možnost nabíjet „menší doplňky“ skrze USB-C.

Apple Watch 11 jsou nejtenčí v historii, přesto s nejdelší výdrží! Potěší i 5G
Přečtěte si také

Apple Watch 11 jsou nejtenčí v historii, přesto s nejdelší výdrží! Potěší i 5G

Zajímavé je také řešení, kdy má uživatel pro co nejrychlejší nabíjení iPhonu Air, přicvaknout MagSafe powerbanku a současně jej připojit k 20W nebo výkonnějšímu adaptéru. Z použité formulace vychází, že má kombinace bezdrátového nabíjení skrze powerbanku a drátového nabíjení skrze adaptér urychlit nabíjení, ačkoliv by se nabízela spíše varianta, kdy samotná powerbanka připojená k USB-C kabelu poskytne výkonnější bezdrátové nabíjení.

Kompaktní jistota třeba v limetkové? To je nový Apple iPhone 17
Přečtěte si také

Kompaktní jistota třeba v limetkové? To je nový Apple iPhone 17

Z parametrů, o kterých se prozatím můžeme pouze dohadovat o rozměrech a hmotnosti powerbanky, ale také o reálné kapacitě baterie či kompatibilitě s jinými iPhony, přestože Apple specificky zmiňuje, že má být kompatibilní pouze s modelem Air. Doslovnou překážkou při pokusu o používání s dalšími nově uvedenými iPhony by přitom mohly být fotoaparáty, respektive fotomodul.

Apple, , ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Lol. Doufám, že přidají ještě přídavný reproduktor kvůli tomu, že ten očesaný žebrák nemá ani stereo. 😁
Odpovědět
Patrik Čech
Patrik Čech
Jako výdrže se nebojím. Air má mít stejnou výdrž jako 16 Pro. A 17 Pro má mít výdrž jako 16 Pro Max. Ale ten reprák.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Jan Kasik
Jan Kasik
Jo jo toto doopravdy umí jen Apple - udělá hubenej telefon a powerbanku v hodnotě max 500Kč prodá za 2500Kč a rázem jste zpět na středně tlustým telefonu
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Stanislav Lelek
Stanislav Lelek
Tu powerbanku by k tomu mohli dávat zdarma, vzhledem k tomu, že jinak se bude Air na stole nepříjemně kývat. Chápu, že optika má svoje zákony, ale tahle nevyváženost působí docela bizarně. Mohli dát na druhou stranu druhý objektiv a bylo by vyřešeno.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze