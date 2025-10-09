Apple vzkřísil magnetickou powerbanku. Je tenká, pouze pro Air, a stojí 2 699 Kč

Včerejší premiéru nových iPhonů 17 doprovázel také dlouho očekávaný extrémně tenký model, který překvapivě nenese žádnou číslovku, ale pouze označení Air. Ačkoliv kapacitu baterie oficiálně neudává (podle všeho by se mohlo jednat o 3 036 mAh, ale skutečným potvrzením zřejmě bude až první rozborka), je zřejmé, že ultratenká konstrukce nebude mít pozitivní dopad na výdrž. Ta by měla být stále slušná: výrobce slibuje „celodenní výdrž“, v řeči čísel pak 27 hodin přehrávání videa. Pro všechny případy, respektive náročnější dny, si však Apple připravil praktickou pojistku v podobě magnetické powerbanky.
Ta se v minulosti již v nabídce Applu objevila a byla určena primárně pro modely mini. Apple její prodej postupem času oficiálně ukončil, přestože byla zajímavá například i tím, že jako jediná podporovala reverzní bezdrátové nabíjení ze strany iPhonu. iPhone nabíjený kabelem tak mohl zároveň bezdrátově doplňovat energii samotné powerbance.
Ze stejných důvodů, tedy pro někoho nedostatečná výdrž nového iPhonu Air, Apple uvedl novou powerbanku tenké a lehké konstrukce, jak uvádí v tiskových materiálech. Tato powerbanka se podle výrobce pohodlně vměstná do kapsy, příjemně se drží a iPhone Air dobije až o 65 %. Uživatelé iPhonu Air tak v kombinaci s touto powerbankou mají získat „dlouhou výdrž baterie, jakou nemá žádný jiný iPhone.“
S iPhonem si bude skvěle rozumět
Ačkoliv je na trhu celá řada magnetických powerbank, lze předpokládat, že tato powerbanka od Applu bude mít špičkovou (softwarovou) konektivitu, ale také chytrý systém nabíjení. Ten má prodlužovat výdrž baterie tím, že vybírá nejvhodnější dobu k nabíjení v případě, že MagSafe powerbanku připojíte (například ráno) k plně nabitému iPhonu Air. V rámci maximálního bezdrátového nabíjecího výkonu pak výrobce uvádí hodnotu 12 W, ale také možnost nabíjet „menší doplňky“ skrze USB-C.
Zajímavé je také řešení, kdy má uživatel pro co nejrychlejší nabíjení iPhonu Air, přicvaknout MagSafe powerbanku a současně jej připojit k 20W nebo výkonnějšímu adaptéru. Z použité formulace vychází, že má kombinace bezdrátového nabíjení skrze powerbanku a drátového nabíjení skrze adaptér urychlit nabíjení, ačkoliv by se nabízela spíše varianta, kdy samotná powerbanka připojená k USB-C kabelu poskytne výkonnější bezdrátové nabíjení.
Z parametrů, o kterých se prozatím můžeme pouze dohadovat o rozměrech a hmotnosti powerbanky, ale také o reálné kapacitě baterie či kompatibilitě s jinými iPhony, přestože Apple specificky zmiňuje, že má být kompatibilní pouze s modelem Air. Doslovnou překážkou při pokusu o používání s dalšími nově uvedenými iPhony by přitom mohly být fotoaparáty, respektive fotomodul.
