Resident Evil Village je od dnešního dne ve slevě dostupný pro iPhony 15 Pro

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jednou z velkých letošních novinek od Applu je dostupnost velkých AAA her pro moderní iPhony. Herní tituly, jako je Death Stranding od uznávaného tvůrce Hideo Kojimy, nejnovější Assassin's Creed Mirage nebo Resident Evil 4 a neméně vydařený Resident Evil Village, se sice podívají pouze na dvojici modelů Pro s výkonnějším čipsetem Apple A17 Pro, přesto je nutné Applu zatleskat, neboť se mu tím podařilo oživit skomírající portfolio „mobilních“ her, které by oslovily i náročnější hráče.

Přesně to si dávají za cíl zmíněné tituly, které dokáží proměnit iPhony 15 Pro na regulérní alternativu přenosných herních konzolí, kterých na trhu v současnosti sice několik je, avšak s výjimkou Nintenda Switch se jedná spíše o úzce zaměřené herní zařízení (například Lenovo Legion Go či ASUS ROG Ally).

První dostupnou z těchto velkých her se stal dnešním dnem titul Resident Evil Village, jenž je osmým dílem oblíbené hororové série a kromě iPhonů 15 Pro je nově dostupný rovněž pro všechny iPady s procesorem M1 či novějším. Zajímavostí rovněž je, že vývojáři, kteří za hrou stojí, využívají pro počítače, herní konzole, ale také iPhony a iPady jeden a ten stejný herní engine s označením RE ENGINE (nejedná se tedy o klasický port), jenž se v průběhu posledních let náramně osvědčil a na zařízeních Apple využívá například technologii MetalIFX Upscaling pro co nejlepší podívanou.

Ideálně s ovladačem, ale není potřeba

Jednou z možností, jak si zahrát hru na telefonu, je využití dotykového ovladače na obrazovce samotného smartphonu (viz printscreen), komfortnější však bude iPhone propojit s ovladačem. Může jít například o DualSense z PlayStationu, avšak na cestách bude mnohem pohodlnější využít příslušenství, jako je například Backbone, který je ovladačem a držákem telefonu zároveň. Majitele podporovaných iPhonů a iPadů pak potěší i možnost přenášet uloženou pozici napříč zařízeními, tudíž lze hrát na iPhonu i iPadu bez ztráty postupu, stojí na stránkách capcom-games.com.

Demo zdarma

Podobně, jako tomu kdysi bývalo zvykem u většiny her, si lze i i Resident Evil Village pro iPhony a iPady nejprve vyzkoušet zdarma. V App Store stačí vyhledat hru, stáhnout si cca 1,4GB aplikaci a následně (již v rámci aplikace samotné) stáhnout dalších zhruba 8 GB dat. Celkově pak aplikace zabere v telefonu zhruba 16 GB úložiště. Až do 20. listopadu 2023 je navíc hra ve slevě, zájemci tak mohou ušetřit až 60 % oproti standardní ceně. Základní hra je tak vyjde na 419 Kč, vylepšení u obchodníka ve hře na 47 Kč a příběhové rozšíření Winter's Expansion na 260 Kč.

Vývojáři rovněž potvrdili, že brzy dorazí i Resident Evil 4, jenž bude podporovat tzv. Universal Purchase (takové aplikace mohou být po nákupu dostupné na více platformách, v tomto případě iOS, iPadOS a macOS), stejně tak nebude chybět sdílení uložené pozice napříč zmíněnými zařízeními.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPhone 15 Pro 1 TB Rozměry 146,6 × 70,6 × 8,3 mm , 187 g Displej OLED, 6,1" (2 556 × 1 179 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A17 Pro , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 1 000 GB , ne Akumulátor 3 274 mAh