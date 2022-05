Nothing Launcher je nově přístupný pro všechny telefony s Androidem 11 a vyšším

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Majitelé smartphonů s Androidem, kteří si dříve nemohli vyzkoušet Nothing Launcher, o němž se více dočtete v samostatném článku, mohou jásat. Od společnosti Nothing, za jejímž zrodem stojí spoluzakladatel OnePlus, Carl Pei, jsme obdrželi informaci, že je nově Nothing Launcher dostupný pro všechny smartphony s operačním systémem Android 11 či novějším.

Dříve byly přitom oficiálně podporovány pouze smartphony řady Galaxy S21, Galaxy S22, Google Pixel 5 a série Pixelů 6. Aplikaci si můžete (v beta verzi) stáhnout na tomto odkazu z Obchodu Play.