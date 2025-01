Přelomový rok pro Nothing. Chystá regulérní vlajkovou loď

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Značka Nothing se na trhu již velmi dobře etablovala, a to navzdory tomu, že doposud nepřišla s vlajkovým modelem. To by se však už letos mělo změnit. Naznačují to informace, které rozeslal Carl Pei v interním e-mailu. Ten se však dostal i na veřejnost, a to skrze známého informátora Evana Blasse.

Dozvídáme se o prozatím nepředstaveném modelu Nothiong Phone (3), který má nabídnout přelomové inovace v uživatelském rozhraní a samozřejmě celý systém provázat umělou inteligencí (AI). Telefon je doplněn přívlastky jako přelomové zařízení a regulérní vlajková loď. Můžeme se tak těšit na opravdu špičkovou výbavu v oblasti procesoru i fotoaparátů. To potvrzuje i fakt, že Carl Pei zmínil, že o 50 % rozšíří týmy zabývající se optimalizací fotoaparátů.

V tuto chvíli neznáme podobu ani konkrétní výbavu, avšak to by se mohlo změnit v horizontu několika týdnů. Nothing Phone (3) by se měl totiž oficiálně představit ještě během 1. čtvrtletí roku 2025.