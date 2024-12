Legendární hra, u které jste strávili hodiny, dorazila na mobily Nothing jako widget

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společnost Nothing vstoupila na trh s mobilní telefony relativně nedávno, ostatně sám Nothing je mladou značkou, přesto se tomuto výrobci daří a v příštím roce bychom se podle některých úniků mohli dočkat až tří nových smartphonů. Pokud Nothing vlastníte a chcete si ukrátit čekání, můžete si vyzkoušet nejnovější widget.

Snake Game Widget je přitom výsledkem spolupráce mezi softwarovým týmem Nothing a dvojicí talentovaných členů komunity, a to Rahulem Janardhananem a Thomasem Legendrem, jak uvádí tisková zpráva výrobce. Společně přinesli nostalgické kouzlo hry Snake do systému Nothing. Výsledkem je widget na domovskou obrazovku, který je jak zábavný, tak i funkční.

Snake just got a reboot.

Head to Google Playstore to get involved. pic.twitter.com/9MVKM1yKBc — Nothing (@nothing) December 4, 2024



Hada lze ovládat jednoduchými gesty, přičemž je i tentokrát úkolem sbírat potravu a zvyšovat tak skóre. Postupem času se pohybování hada zrychluje a po dvojitém poklepání lze hru pozastavit a zobrazit nejvyšší skóre.

Toto je ale jen první krok ve snaze vytvořit celou sbírku widgetů vytvořených komunitou. Snake Game Widget je exkluzivně k dispozici na chytrých telefonech Nothing a lze ho stáhnout ze stránky nothing.community. Pro co nejlepší zážitek výrobce doporučuje zkontrolovat, že má telefon nejnovější verzi Nothing OS i Nothing Launcheru.