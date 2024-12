Nothing vydává OS 3.0 s umělou inteligencí. Jaké novinky přináší?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nothing se sídlem v Londýně dnes vydala nový systém Nothing OS 3.0 (NOS 3.0), který je založený na Androidu 15. NOS 3.0, který je navržen tak, aby vyjadřoval osobitou identitu Nothing, přináší spousty nových funkcí a vylepšení, jež zvyšují uživatelský komfort a zároveň otevírají cestu k přizpůsobitelnějším a sdílenějším interakcím.

Nové widgety i nativní Nothing Galerie

NOS 3.0 startuje společně s novou nativní aplikací Nothing Galerie plnou inovativních funkcí, včetně pokročilé možnosti vyhledávání a rozšířených nástrojů pro úpravy, jako jsou filtry, přidávání textů, kreslení do fotek a nejrůznější návrhy pro zlepšení fotky.

Tato aktualizace nabízí uživatelům nové způsoby, jak zůstat ve spojení a umožňuje interakci s přáteli a rodinou prostřednictvím sdílených widgetů zobrazených na nově navržené, plně přizpůsobitelné zamykací obrazovce. Vylepšené widgety pro zvýšení produktivity, jako je nový widget pro odpočítávání, umožňují uživatelům lépe se držet svých plánů, zatímco „chytrý šuplík“ poháněný umělou inteligencí dovolí uživatelům automaticky kategorizovat aplikace do složek pro efektivnější organizaci a přístup.

NOS 3.0 je vybaven dalšími aktualizacemi a vylepšeními, včetně:

Vylepšené vyskakovací okno

Vylepšená rychlá nastavení

Vizuální a výkonnostní vylepšení

Aktualizovaná typografie

NOS 3.0 bude k dispozici pro telefony Phone (2) a Phone (2a) ještě do konce tohoto roku. Na Phone (1), Phone (2a) Plus a CMF Phone 1 bude uvolněn na začátku příštího roku. Systém bude nadále pravidelně aktualizován a dočká se spousty dalších novinek.