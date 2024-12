Jeden z nejlepších nejlevnějších telefonů dostává důležitou aktualizaci

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V cenové relaci okolo 4 tisíc korun zpravidla najdeme telefony, které v žádné oblasti příliš nevynikají, ale snaží se nabídnout relativně vyvážený mix parametrů, jež mají postačit méně náročným uživatelům. Zajímavostí je v tomto ohledu například nástup eSIM i do velmi levných smartphonů, ačkoliv mnohdy eSIM nepodporují ani vlajkové telefony s těmi nejvýkonnějšími čipsety (ukázkou je například nové Realme GT 7 Pro či řada ASUS ROG Phone 9, kdy se oba dva telefony chlubí novým Snapdragonem 8 Elite, avšak eSIM, alespoň ne na našem trhu, nepodporují). V kategorii s takto nízkou cenovkou je mnohdy na první pohled rozumný hardware „vykompenzován“ (bohužel ne v pozitivním slova smyslu) softwarem, který může obsahovat velké množství balastu či systémové reklamy. To se naštěstí netýká smartphonu CMF Phone 1 z dílny společnosti Nothing.

Letošní novinka sice zmíněné eSIM rovněž neumí, zato však nabídne skutečně povedený design, který je navíc částečně modulární, tudíž lze nejen měnit kryty, ale také na záda telefonu přimontovat skrze speciální šroub příslušenství, jako je držák na platební karty či stojánek. Právě držák na platební karty se přitom může hodit, neboť novinka navzdory svému zacílení na mladé uživatele paradoxně nepodporuje NFC. Na druhou stranu je nutné zmínit, že se kolem telefonu (obecně značky Nothing) utvořila komunita uživatelů, kteří přišli s mnoha návrhy speciálních krytů, které si je možné vytisknout na 3D tiskárně, navíc uživatelům nic nebrání v tom platit skrze chytré hodinky s podporou bezkontaktních plateb připojených k telefonu.

CMF Phone 1 je moderní, funkční a levný (RECENZE)

Za velkou přednost CMF Phonu 1 považujeme také v podstatě čistý systém Android s lehkou nadstavbou Nothing OS. Výrobce přitom garantuje alespoň dvě velké aktualizace operačního systému (tj. až na Android 16) a 3 roky bezpečnostních záplat a hlavně v zařízení nenajdete žádné předinstalované hry a aplikace, které si zpravidla po zakoupení každý odinstaluje. Po softwarové stránce navíc potěší, že se aktuálně na telefon dostává Android 15, prozatím pouze v rámci beta verze, stejně jako na Nothing Phone (2a) či Nothing Phone 2, jak se dozvíme na komunitním fóru Nothing.

„CMF Phone 1 má skutečně mnoho předností, ať už se jedná o výkon, výdrž, displej či software, který je pro mě osobně jednou z dost možná těch nejsilnějších stránek telefonu. Navíc nechybí kvalitní fotoaparát či originální design s možností zadní stranu telefonu a boky zrenovovat v případě, že utrpí ošklivý pád. Výraznou nevýhodou je samozřejmě absence NFC (a možná i jediný reproduktor), přiznám se však, že mě zbytkem výbavy výrobce obměkčil natolik, že bych osobně byl ochoten mít za pár korun takto povedený telefon a raději nosil v kapse například ještě platební kartu “, zní verdikt naší recenze.