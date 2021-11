Nothing pracuje na dalších produktech, v plánu je powerbanka a telefon

Fotografie: Nothing

Značka Nothing je tak trochu příznakem dnešní doby. Je v podstatě jedno, jaký máte produkt, důležitý je pořádný marketing, který strhne pořádný „hype“. To se firmě Nothing podařilo dokonale. Známá jména, minimalistický design a jisté sebevědomí dostalo firmu do povědomí, i když na trh zatím uvedla jen bezdrátová sluchátka.

Na základně úniků spekuluje indiatoday.in, že by mohlo dojít k představení hned několika produktů. To ostatně naznačuje jak nákup firmy Essential, tak strategické partnerství s Qualcommem.

Kódové označení produktů využívá jména ze světa Pokémonů, takže si lze na základě jejich znalosti udělat představu, co by mohly umět. Sluchátka měla označení Aipom, vedle nich firma pracuje také na produktech Abra a Arceus. S největší pravděpodobností se jedná o powerbanku a smartphone. Příslušenství by se mohlo objevit ještě letos, na telefon si zřejmě kvůli nedostatku čipů počkáme do příštího roku.