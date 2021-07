Qualcomm nabízí vlastní telefon. Má úžasný displej, design navrhl ASUS

Qualcomm je primárně znám jako výrobce procesorů pro mobilní elektroniku. Tentokrát se však rozhodl, že světu ukáže vlastní telefon. Nepůjde však o zcela obyčejné zařízení, což naznačuje již samotný název „Smartphone for Snapdragon Insiders“. Jedná se o oficiální název, který prozrazuje, že telefon míří pouze k uživatelům programu Snapdragon Insiders, kterých je zhruba 1,6 miliónu. A právě jim bude Qualcomm telefon nabízet.

Za designem mobilu stojí ASUS, což by šlo i tipnout, neboť zejména zadní strana připomíná nejnovější modely tchajwanského výrobce. Naopak Samsung Qualcommu dodal 6,67palcový Super AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. Displej je chráněn sklem Gorilla Glass Victus a podporuje režim Always-On.

The Smartphone for Snapdragon Insiders is NOT messing around. @ASUS-designed and #Snapdragon 888 #5G-powered, it packs the world’s fastest 5G and #WiFi 6/6E, Snapdragon Elite Gaming, Snapdragon Sound, and more. @Snapdragon Insiders can find it here: https://t.co/FGUkRgkC1q pic.twitter.com/9T0CqYU6xy