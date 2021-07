Jaké je COVIDové MWC v Barceloně? Divné, jiné i stejné

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

COVID-19 změnil životy nás všech. Včetně těch novinářských. Místo možnosti osahat si novinky na velkých světových veletrzích nebo privátních akcích se vše přesunulo do „onlajnu“. Na čas to bylo fajn, po roce už každému virtuální premiéry ale lezou krkem. Takže jsme s nadšením přivítali zprávu, že tradiční MWC v Barceloně (které se loni nekonalo vůbec) se nakonec uskuteční i jako reálná akce, i když v jiném termínu, a to na konci června. A jak to tam vypadá? To jsem se vydal zjistit.

COVIDové MWC v Barceloně? Divné, jiné i stejné – reportáž

Už registrace je zcela jiná. Bez toho, abych do MWC mobilní aplikace nahrál výsledek COVID testu a vyplnil zdravotní dotazník, mi není umožněn vůbec vstup na výstaviště. A protože jsem měl s registrací problém a v jednom bodě mi ji stále neschválili, říkám si „dojdu na výstaviště a obsluha mi problém vyřeší.“ Ale ejhle. U vstupu pouze ochranka a pokud prý mám problém, mám jít do „self-support zóny“. A ta dělá předně to, co slibuje. Postavíte se před výstaviště do speciální zóny, která se skládá z dvou bannerů umístěných patřičně daleko od všeho, abyste náhodou někoho nenakazili, naskenujete QR kod umístěný na jednom z bannerů a čekáte na přihlášení operátora přes virtuální chat. Asi si umíte představit efektivitu takového řešení problémů... Na problém se nakonec přišlo a teď jen zbývá nechat si uznat PCR test z Prahy, abych mohl vstoupit na výstaviště.

I takto může vypadat stánek na MWC

Jdu do obrovského testovacího centra, kde jsou desítky kabinek na testování antigenními i PCR testy pro návštěvníky veletrhu. Každý den totiž musíte mít platný test nebo si na místě nechat za poplatek udělat nový. Test potřebujete také na cestu zpět do vlasti, takže není divu, že v testovacím centru jsou desítky lidí, kteří se testují. Test mi uznali a v MWC mobilní aplikaci se mi rozsvítil magický QR kód opravňující mě ke vstupu. Můžu tak prozkoumávat taje letošního MWC. Podívejte se určitě na moje video z místa, které nejlépe zachycuje atmosféru. Z velkých mobilních jmen jsou na veletrhu fyzicky snad jen Huawei a ZTE, ostatní vystavují virtuálně. Hodně mě zaujal totálně prázdný stánek společnosti HERE, která sází na rozšířenou realitu, v poloprázdných halách často byly k vidění sice pěkné stánky, ale bez lidí, pouze s obrazovkami, kde se promítaly novinky z dané společnosti. Rozhovory se známými osobnostmi z businessu také probíhají kompletně on-line, takže místo ve velkém konferenčním sálu na ně mluví Elon Musk z obrazovky u eskalátorů. Ochranka neustále lidi napomíná, aby si správně nasadili respirátory, na dlouhých chodbách potkávám jednotky lidí, na stáncích je také hodně prázdno. Zaplněné jsou pouze 4 haly, i ty na krajích zejí prázdnotou a zdaleka nejsou plné stánků tak, jak si to pamatuji z předchozích let. Je to velmi zvláštní pocit, alespoň se ale člověk nikde nemusí tlačit. Na druhou stranu musím uznat, že je vše zorganizován na jedničku a přísná protiepidemická opatření zde fungují a vše je promyšleno.

Zajímavé věci se dají, na rozdíl od minulých let, na MWC v pohodě projít za dopoledne. I tak je ale skvělé vidět, že za dodržení všech protiepidemických opatření se dá velký veletrh uspořádat vidíme tak světlo na konci tunelu. Doufám, že příští rok se nám zase na mobilenet.cz, fzone.cz i fDrive.cz bude dařit pokrývat novinky pro vás přímo z veletrhů a dalších velkých akcí.