Spolu s letošní řadou smartphonů Galaxy S22 Samsung představil i tablety Galaxy S8, které jsou vybaveny nejnovějšími procesory i displejem s vysokou obnovovací frekvencí. Jak se povedl prostřední model, Samsung Galaxy Tab S8+?

Jedním z několika málo posledních výrobců, který nevzdává lítý boj s neutuchající popularitou iPadů, je i jihokorejský Samsung. Dokáže si nejnovější Galaxy Tab S8+ získat náležitou pozornost?

Technické parametry Samsung Galaxy Tab S8+ 5G Kompletní specifikace Konstrukce 285 × 185 × 5,7 mm , 567 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej Super AMOLED, 12,4" (2 800 × 1 752 px) Fotoaparát 13 Mpx Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 , Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ne Operační systém Android 12 Akumulátor 10 090 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , 27 999 Kč

Obsah balení: nově bez adaptéru

Balení nachází inspiraci u řady Galaxy S22 snahou o co nejmenší rozměry i v podobě absence nabíjecího adaptéru. Najdeme zde však alespoň datový a nabíjecí kabel USB-C/USB-C i chytré pero S Pen, jehož obdobu byste si museli u Applu dokoupit za nemalé peníze.

Líbilo se nám včetně S Pen

Nelíbilo se nám nyní již bez adaptéru

Konstrukční zpracování: zkrátka povedené

Galaxy Tab S8+ zdědil eleganci, kterou se mohli chlubit již jeho předchůdci, jedná se totiž o prémiově vypadající zařízení s tenkým boky, za které se nemusíte stydět ani na důležité pracovní schůzce. Navzdory malé hloubce boky obsahují několik klíčových prvků. Kromě vypínacího tlačítka a kolébky hlasitosti se jedná o slot na SIM a microSD kartu či speciální magnetické uchycení pro klávesnici.

Na zadní straně je pak vyznačený prostor pro magnetické přichycení dodávaného pera, které se ihned po připojení začne nabíjet. Magnety jsou přitom dostatečně silné, aby se pero „neodlepilo“ ani když s tabletem zatřesete. Celkově z Galaxy Tab S8+ čiší „prémiovost“ a vzezření tabletu odpovídá ceně. Jediné, co by někomu mohlo scházet, je absence zvýšené odolnosti (třeba pro ty, kteří si rádi čtou ve vaně, což si někteří výrobci elektronických čteček knih již uvědomují), zároveň se to však nedá tak úplně vytknout, neboť není u tabletů ani zdaleka standardem.

Líbilo se nám prémiové zpracování

nízká tloušťka

Nelíbilo se nám bez (oficiální) zvýšené odolnosti (u tabletů běžné)

Displej: Super AMOLED se 120 Hz

Zatímco základní Galaxy Tab S8 disponuje IPS LCD panelem, Galaxy Tab S8+ se chlubí, podobně jako Galaxy Tab S8 Ultra, Super AMOLED panelem s podporou HDR10+ i vysokou obnovovací frekvencí 120 Hz. Nastavení obnovovací frekvence můžete přitom ponechat plně na tabletu, nebo vynutit 60 Hz pro delší výdrž. 12,4" displej je, jak se u prémiové řady očekává, krásně responzivní, má velmi líbivé barvy, vysoký maximální jas a nezklame naopak ani nízkým minimálním jasem, který potěší, pokud rádi čtete v naprosté tmě.

Z hlediska praktičnosti je rovněž výhodou integrace ochranného sklíčka Gorilla Glass 5, které by mělo poskytnout alespoň částečnou ochranu před prasklinami a škrábanci. Inženýrům se povedlo do obrazovky dostat i čtečku otisků prstů s bílým podsvícením, která reaguje spolehlivě a také rychle. V neposlední řadě stojí za zmínku relativně tenké rámečky, které v kombinaci s velkou uhlopříčkou a jemností 266 PPI zajistí skvělou podívanou, ať už jen tak brouzdáte internetem nebo si na tabletu pouštíte filmy a seriály na Netflixu.

Líbilo se nám 120Hz obnovovací frekvence Super AMOLED panelu

pěkné barevné podání

dostatečný maximální jas

tenké rámečky na všech stranách

Zvuk: perfektní jako vždy

Zvukový zážitek obstarává čtveřice hlasitých reproduktorů, které vykouzlí perfektní stereo efekt, umí být pořádně hlasité a nechybí jim ani solidní náznaky basů. Teoreticky tak může Galaxy Tab S8+ zastoupit i menší přenosný repráček a zcela jistě sestava vyladěná za pomoci AKG poslouží i ke sledování filmů. Škoda jen, že se nenašlo místo i pro 3,5mm jack, s dnešní dostupností bezdrátových sluchátek by to však neměl být zásadní problém.

Líbilo se nám špičkové reproduktory

Výkon hardwaru: 4nm Snapdragon

Na rozdíl od řady Galaxy S22 jsou tablety Galaxy Tab S8 i na našem trhu osazeny Snapdragonem 8 Gen1. Jedná se o 4nm procesor z dílny Qualcommu, který (jako tradičně) láká na špičkový výkon a mezigeneračně i vyšší energetickou efektivitu. Bez problémů si tak na tabletu zahrajete i nejnáročnější hry a stejně tak dobře (a plynule) můžete používat režim DeX. Společnost procesoru dělá 8 GB RAM, což by se možná mohlo v dnešní době až nesmyslně velkých RAM, zdát jako málo, ale naprosto to dostačuje a podle systému v podstatě 8 GB nikdy naplno nevyužijete. V testované konfiguraci se dále nachází 128GB úložiště, ze kterého po zapnutí zůstane dostupných zhruba 100 GB. Těm, kterým by to bylo málo, poslouží slot pro paměťovou kartu microSD o max. kapacitě 1 TB. f

Líbilo se nám špičkový výkon

podpora microSD

Výdrž baterie: klasika, která nezklame

Výdrž Galaxy Tab S8+ je zhruba třídenní, budete-li jej každý den používat zhruba 2 až 3 hodiny, což je podle mě běžnější scénář než na tabletu „viset“ celý den jako většina z nás v případě telefonu. Výdrž tak považuji za zcela dostačující a tablet by vás neměl nechat na holičkách ani v případě, že mu dáte zabrat a budete jej používat celý den bez přestání. Nabíjení je možné až výkonem 45 W (pouze drátově), 45W adaptér od Samsungu jsem však neměl k dispozici, tudíž nemohu recenzi doplnit o nabíjecí graf. V mém případě jsem tablet nabíjel 30W adaptérem, který 10 090mAh baterii nabil z nuly do 100 % zhruba za dvě hodiny.

Líbilo se nám dostatečně dlouhá výdrž

Konektivita: k dispozici 5G i Wi-Fi 6e

V oblasti konektivity nelze Galaxy Tabu S8+ vytknout zhola nic. Na trhu je 5G varianta, ale i „základní“ verze podporuje Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2 i navigační systémy GLONASS, GPS či Galileo. Potěšilo by snad jen NFC pro rychlé párování se sluchátky či jiným příslušenstvím, o žádný zásadní nedostatek se však rozhodně nejedná.

Líbilo se nám nic důležitého nechybí

Nelíbilo se nám potěšilo by NFC

Fotoaparát: selfie kamerka stojí za to

Ačkoliv se u tabletů na fotovýbavu příliš nehledí, dokáže Galaxy Tab S8+ nabídnout 13Mpx hlavní senzor s automatickým ostřením a 6Mpx ultraširokoúhlý objektiv na zadní straně, což by mělo většině uživatelů postačit k vyfocení momentky, ale hlavně „oskenování“ dokumentů a podobně. Kvalita snímků nijak neohromí, ale rozhodně ani nezklame, na poměry tabletů je nadprůměrná. Více potěší 12Mpx selfie kamerka s rozsahem 120 stupňů, jejíž záběr se dá uměle snížit. Její kvalita je více než postačují na videokonference, stejně jako kvalita záznamu zvuku.

Líbilo se nám kvalitní selfie kamerka

slušná kvalita fotek (na poměry tabletů)

Software: One UI 4.1 na palubě

Galaxy Tab S8+ dorazil s nejnovějším Androidem 12 a One UI 4.1 s lednovými bezpečnostními záplatami. Systém funguje příkladně svižně, disponuje různými praktickými aplikacemi přímo z dílny Samsungu a v doprovodu chytrého pera přináší spoustu možností, jak tablet používat na práci i zábavu. K dispozici je samozřejmě rovněž režim DeX, jehož spuštění vykouzlí prostředí velmi podobné klasickému desktopu. Nově je u něj například možné upravit průhlednost oken, což může dopomoci k ještě lepšímu workflow.

Líbilo se nám svižný chod

nejrůznější praktické aplikace

režim DeX

Zhodnocení

Samsung Galaxy Tab S8+ je vskutku povedený tablet, který si podle mého názoru dokáže vyšší cenu snadno obhájit. Má výkonu na rozdávání, krásný 120Hz displej, prémiové zpracování i kvalitní fotovýbavu. Nedostatky jsou pak spíše maličkosti, které by potěšily, ale rozhodně nejsou u tabletů standardem – například zvýšená odolnost či NFC.

Přejít do katalogu Apple iPad Pro (2021) 12,9" 2 TB (5G) Rozměry 280,6 × 214,9 × 6,4 mm , 684 g Displej ?, 12,9" (2 732 × 2 048 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple M1 , Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 2 000 GB , ne Akumulátor ? mAh Kč 30 990 Kč 30 990 Kč

Konkurence

Při nákupu Galaxy Tabu S8+ můžete zvážit nákup iPadu Pro(12,9") s Liquid Retina XDR displejem a extrémně výkonným procesorem Apple M1.

Zajímavou alternativou může být i starší, ale stále skvěle vybavený Samsung Galaxy Tab S7+ se 120Hz AMOLED panelem, podporou chytrého pera i paměťových karet.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy Tab S7+ Rozměry 285 × 185 × 5,7 mm , 590 g Displej Super AMOLED, 12,4" (2 800 × 1 752 px) Fotoaparát 13 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 865+ , 1×3,1 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 10 090 mAh

