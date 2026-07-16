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Čínská zeď padla. Apple Intelligence získala zelenou od tamních úřadů

Marek Vacovský
Čínská zeď padla. Apple Intelligence získala zelenou od tamních úřadů
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Čínský úřad pro kybernetický prostor oficiálně zaregistroval službu Apple Intelligence, čímž odstranil hlavní legislativní překážku pro její spuštění v zemi
  • Kvůli přísným čínským regulacím bude Apple u svých funkcí umělé inteligence využívat modely tamních technologických gigantů Alibaba a Baidu

Apple se výrazně přiblížil ke spuštění své očekávané sady funkcí umělé inteligence na svém druhém nejdůležitějším trhu – čínský úřad pro kybernetický prostor (CAC) totiž podle zprávy agentury Reuters (viz reuters.com) ve středu potvrdil, že zaregistroval Apple Intelligence pro použití v iPhonech.

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Čína vyžaduje, aby všechny společnosti předložily své velké jazykové modely (LLM) a generativní AI služby ke schválení a registraci státním regulátorům ještě předtím, než je zpřístupní široké veřejnosti. Pro Apple, který se v zemi potýká s ostrou konkurencí lokálních značek, je tak razítko od úřadu zásadním milníkem.

Aby Apple vyhověl přísným čínským pravidlům ohledně nakládání s daty a cenzury, musel nicméně ustoupit od své globální strategie a spojit se s místními partnery. Podle zdrojů obeznámených se situací tak bude Apple Intelligence v Číně integrovat schopnosti AI modelů vyvinutých společnostmi Baidu a Alibaba.

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Společnost Alibaba v oficiálním prohlášení pro agenturu Reuters rovnou potvrdila, že její pokročilý model Qwen bude integrován do ekosystému Apple v Číně – a to napříč operačními systémy pro iOS, iPadOS, macOS i visionOS. Spolupráci na vývoji specifických funkcí pro čínské uživatele iPhonů následně potvrdil také mluvčí vyhledávače Baidu.

Ačkoliv čínský regulátor ve svém prohlášení neuvedl přesné datum, kdy bude Apple Intelligence uživatelům zpřístupněna, samotná registrace znamená, že ostrý start je na spadnutí.

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