Nová Siri (AI) je tady. Slibuje lepší konverzaci, multimodalitu a vůbec všechno

Při představování nových produktů samozřejmě nemohla chybět umělá inteligence. Konečně jsme se namísto prázdných nebo všeobecných slibů ohledně Apple Intelligence dočkali něčeho konkrétního. Nová Siri se jmenuje Siri AI.
Apple tak konkrétně přepracoval její architekturu, Siri je nyní postavena na Apple Foundation Models (založené na Gemini). Zjednodušeně řečeno to znamená, že Siri má být tak chytrá asi jako Gemini, ale může mnohem lépe těžit z integrace do systému, z lepší znalosti okolního světa a tak dále. Mnoho modelů běží přímo na zařízení, což je skvělé pro soukromí a taky rychlost odezvy. Oceníte to zejména při diktování nebo lepším hlasovém projevu. Novinka umožňuje nastavit rychlost řeči a také míru expresivity, neboli emocí, chcete-li.
Nová Siri AI si zakládá na tom, že se vše točí kolem vás. Umělá inteligence vás tak bude znát lépe než manželka. V ukázce se například uživatel psal, kde teď bydlí jeho kamarád Jeff. Siri mu ve zprávách našla, že se před časem přestěhoval a rovnou nabídne navigaci na jeho adresu.
A protože je Siri AI multimodální, nemusíte se omezovat pouze na mluvení, které má být nyní o mnoho přirozenější, ale můžete se ptát i na věci, které vidíte na displeji, případně prostřednictvím objektivu fotoaparátu.
Nová bude také samotná aplikace, která naplno využívá Dynamic Island a Liquid Glass. Siri AI nepoběží jen v iPhonech, ale prakticky na všem, co si od Applu můžete koupit. Její funkce se pak na zařízení lehce liší podle toho, co na něm děláte. Kupříkladu na macOS je to hodně funkcí zaměřených na psaní, zajímavá je také nově nejen že dokáže Safari upozornit na uniklá hesla, ale dokonce je dokáže samo opravit - čili že na pozad navštíví stránky, přihlásí se, heslo změní.
Závěr prezentace Siri AI na WWDC 2026 však poznamenalo mírné zklamání – všechny tyto nové funkce budou dostupné prozatím pouze pro angličtinu, s tím, že další jazyky budou rychle přibývat. Zatím dostaneme betu pro vývojáře, plnou verzi později tento rok. A Apple už dopředu varuje, že prozatím nedorazí do EU, kvůli regulacím.
V Google, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Honor a dokonce i Huawei a i Kdekoli Jinde včetně MS a Především u Kterékoli SKUTEČNÉ AI MUSELI a FURT MUSÍ ŘVÁT SMÍCHY + HÝKAT BLAHEM !!! :)))
Tim NEZKLAMAL = Rozloučil se KLASICKY tedy: Chtěli jsme TO NEJLEPŠÍ a Dopadlo TO jako vždycky... :((( :P
... btw, Čtěte: 'Apple může v AI narazit. Spolehlivý analytik bije na poplach' na LSA ;)
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