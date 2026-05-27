Apple Intelligence z vás udělá profesionální fotografy

Zmínky o Apple Intelligence provázely prakticky celý zahajovací večer konference WWDC. Samozřejmě se největší pozornost soustředila na novou Siri AI a její schopnosti, ale bokem nezůstala ani další disciplína, ve které si Apple věří – fotografování.
Zjednodušeně řečeno, s novými schopnostmi iPhonů se pořízená fotka stane jen jakýmsi datovým základem pro práci umělé inteligence. Dnes už nikoho nepřekvapí funkce jako „chytrá guma“ pro odstranění nežádoucích objektů, nebo naopak možnost přidat další. Ty mají mít v nových verzích lepší kvalitu než kdy předtím.
Naprostá novinka a dosti působivá funkce se pak jmenuje Spatial Reframing. Zjednodušeně řečeno vám umožňuje měnit kompozici poté, co snímek pořídíte. A je jedno, jestli pochází z iPhonu nebo z jiného zdroje. Přínos této funkce byl ukázán na snímku dětí s typickou chybou – byly vyfotografovány z výšky dospělého. Stačí však jedno kliknutí a jako byste se „vrátili v čase“ a můžete znovu vybrat pozici fotoaparátu. Mění se při tom perspektiva, tedy všechny objekty na fotografii se jakoby přeskupují. A informace, které pro nový snímek chybí, se dopočítají pomocí výkonného modelu přímo na zařízení.
Tato funkce se na telefony dostane později během tohoto roku.
V Google, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Honor a dokonce i Huawei a i Kdekoli Jinde včetně MS a Především u Kterékoli SKUTEČNÉ AI MUSELI a FURT MUSÍ ŘVÁT SMÍCHY + HÝKAT BLAHEM !!! :)))
Tim NEZKLAMAL = Rozloučil se KLASICKY tedy: Chtěli jsme TO NEJLEPŠÍ a Dopadlo TO jako vždycky... :((( :P
... btw, Čtěte: 'Apple může v AI narazit. Spolehlivý analytik bije na poplach' na LSA ;)
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