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Apple Intelligence z vás udělá profesionální fotografy

Ondřej Pohl
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Apple Intelligence z vás udělá profesionální fotografy
Fotografie: Apple
  • Apple v rámci své umělé inteligence představil pokročilé fotografické funkce pro iPhony
  • Vylepšení se dočkaly tradiční nástroje pro odstraňování či přidávání objektů na snímcích
  • Zásadní novinka jménem Spatial Reframing umožňuje u hotových fotek dodatečně měnit kompozici i perspektivu

Zmínky o Apple Intelligence provázely prakticky celý zahajovací večer konference WWDC. Samozřejmě se největší pozornost soustředila na novou Siri AI a její schopnosti, ale bokem nezůstala ani další disciplína, ve které si Apple věří – fotografování.

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Zjednodušeně řečeno, s novými schopnostmi iPhonů se pořízená fotka stane jen jakýmsi datovým základem pro práci umělé inteligence. Dnes už nikoho nepřekvapí funkce jako „chytrá guma“ pro odstranění nežádoucích objektů, nebo naopak možnost přidat další. Ty mají mít v nových verzích lepší kvalitu než kdy předtím.

Apple Intelligence

Naprostá novinka a dosti působivá funkce se pak jmenuje Spatial Reframing. Zjednodušeně řečeno vám umožňuje měnit kompozici poté, co snímek pořídíte. A je jedno, jestli pochází z iPhonu nebo z jiného zdroje. Přínos této funkce byl ukázán na snímku dětí s typickou chybou – byly vyfotografovány z výšky dospělého. Stačí však jedno kliknutí a jako byste se „vrátili v čase“ a můžete znovu vybrat pozici fotoaparátu. Mění se při tom perspektiva, tedy všechny objekty na fotografii se jakoby přeskupují. A informace, které pro nový snímek chybí, se dopočítají pomocí výkonného modelu přímo na zařízení.

Apple Intelligence

Tato funkce se na telefony dostane později během tohoto roku.

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Viktor Čistý
Viktor Čistý
Naposledy upraveno: 21:47
"AI" tedy "Apple Intelligence" a Vůbec x(=dosaď Libovolný Apple)OS Gen 27? = LOL :D , mimo USA = MEGA-GIGA-ULTRA LOL :D :D :D

V Google, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Honor a dokonce i Huawei a i Kdekoli Jinde včetně MS a Především u Kterékoli SKUTEČNÉ AI MUSELI a FURT MUSÍ ŘVÁT SMÍCHY + HÝKAT BLAHEM !!! :)))

Tim NEZKLAMAL = Rozloučil se KLASICKY tedy: Chtěli jsme TO NEJLEPŠÍ a Dopadlo TO jako vždycky... :((( :P

... btw, Čtěte: 'Apple může v AI narazit. Spolehlivý analytik bije na poplach' na LSA ;)
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Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Po pár letech 🤣 díky konkurencí 🤣
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