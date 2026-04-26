Siri AI si dala na čas. Apple teď za její „pozdní příchod“ zaplatí miliardy

Marek Vacovský
Fotografie: Apple
  • Apple souhlasil se zaplacením 250 milionů dolarů (přibližně 5,2 miliardy korun) za urovnání hromadné žaloby akcionářů
  • Žaloba podaná v roce 2024 vinila společnost z klamání investorů poté, co Apple nedodržel termíny pro spuštění klíčových AI vylepšení asistentky Siri
  • I přes vyrovnání Apple vinu nepřiznal a nová generace Siri má být podle aktuálních informací představena na vývojářské konferenci příští měsíc

Jak upozornila agentura Reuters, Apple v úterý uzavřel smír v ostře sledovaném soudním sporu, který se týkal opožděného zavádění prvků umělé inteligence do ekosystému iOS. Za ukončení žaloby, kterou na firmu podali její vlastní akcionáři, zaplatí výrobce iPhonů 250 milionů dolarů (přibližně 5,2 miliardy korun).

Přečtěte si také

Celý právní spor přitom odstartoval už v roce 2024, kdy Peter Landsheft podal žalobu u federálního soudu v Kalifornii. Důvodem byla marketingová kampaň doprovázející tehdejší vývojářskou konferenci WWDC. Jestli si vzpomínáte, Apple totiž tehdy představil ambiciózní balík funkcí pod názvem „Apple Intelligence“ a v reklamách sliboval, že se nové schopnosti Siri stanou součástí iPhonů uváděných na trh v daném roce.

Jak už však víme, realita byla jiná. Nové iPhony dorazily na pulty bez slibovaných revolučních funkcí, což vedlo k nespokojenosti nejen u uživatelů, ale zejména u investorů. Podle žalobců toto jednání poškodilo akcionáře, neboť společnost uměle nadhodnotila očekávání od svých produktů. V roce 2025 pak Apple potvrdil, že zásadní přestavba Siri se odkládá a k jejímu plnému odhalení dojde až letos. Vylepšení Siri přitom má být podle odborníků pokusem konkurovat ChatGPT od OpenAI či Google Gemini a dalším podobným službám úzce spjatým právě s využíváním umělé inteligence.

V rámci mimosoudního vyrovnání, které ještě musí formálně potvrdit soudce, Apple odmítl jakékoli pochybení. Společnost ve svém oficiálním prohlášení zdůraznila, že od spuštění platformy Apple Intelligence v roce 2024 již uvolnila celou řadu jiných funkcí založených na strojovém učení. „Apple dosáhl dohody o urovnání nároků souvisejících s dostupností dvou doplňkových funkcí. Tuto záležitost jsme uzavřeli, abychom se mohli i nadále plně soustředit na to, co umíme nejlépe – přinášet našim uživatelům nejinovativnější produkty a služby,“ uvedla společnost v tiskovém prohlášení.

Finanční narovnání ve výši čtvrt miliardy dolarů přitom přichází v moment, kdy vedení Applu již potvrdilo, že dlouho očekávané vylepšení Siri, které má využívat pokročilé generativní modely, bude hlavním bodem programu letošní vývojářské konference WWDC naplánované na příští měsíc. Investoři nyní doufají, že tentokrát Apple dodrží slovo a technologický náskok konkurence v oblasti umělé inteligence, o kterém není pochyb, dožene.

