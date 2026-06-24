Česká aplikace s umělou inteligencí předpoví déšť na minutu přesně

Česká meteorologická služba Meteocentrum.cz oficiálně uvádí svou mobilní aplikaci pro platformu iOS. Po úspěšném tažení na operačním systému Android, kde si ji stáhlo již více než 130 000 uživatelů, přichází inovativní nástroj i k uživatelům iPhonů. Aplikace přitom slibuje hyperlokální předpověď srážek s přesností na konkrétní minuty a ulice, což z ní činí unikát v regionu střední Evropy.
Zatímco standardní meteorologické předpovědi totiž často operují s obecnými pojmy jako „místy přeháňky“, novinka od Meteocentra dokáže uživateli přesně sdělit, v kolik hodin a minut začne pršet v místě jeho aktuálního výskytu a kdy srážky opět ustanou. Klíčem k tomuto detailnímu přehledu je kombinace vlastních meteorologických modelů, strojového učení a okamžitého hyperlokálního dopočítávání dat v reálném čase.
Meteocentrum působí na trhu téměř dvacet let a na rozdíl od mnoha jiných aplikací nespoléhá pouze na přebírání globálních dat. Systém poháněný umělou inteligencí kontinuálně porovnává historické záznamy s výstupy předních světových modelů, čímž minimalizuje statistické odchylky. Zásadním prvkem je zapojení detailního 3D orografického modelu České republiky. Předpověď tak v rozlišení na desítky metrů zohledňuje specifika terénu, jako jsou údolí, kopce či městská zástavba. Pro obydlené oblasti se data aktualizují každých 10 minut.
„Dnešním uživatelům už nestačí jen obecný výhled na další dny. Potřebují vědět, jestli mají přesně 15 minut na vyvenčení psa než začne pršet, nebo jak naplánovat grilování na chalupě,“ říká Bohuslav Zeman, projektový manažer Meteocentrum.cz. „Díky zapojení strojového učení jsme v předpovědích na nejbližší dny o více než 10 % přesnější než běžně dostupné modely.“
Verze pro iOS přináší identické technologické zázemí jako její předchůdce, je však plně optimalizována pro ekosystém Apple s důrazem na intuitivní a přehledný design. Ačkoliv je aplikace vyvinuta v České republice s maximálním zaměřením na lokální terén, plnohodnotně funguje i v zahraničí, kde uživatelům nabízí lokální radarové snímky a globální předpovědi pro plánování dovolených. Mezi hlavní přínosy a funkce aplikace patří:
- Minutová předpověď srážek: Detailní grafický přehled na nejbližší hodinu včetně modelované intenzity deště.
- Hyperlokální přesnost: Zohlednění členitosti terénu v rozlišení na desítky metrů s aktualizací každých 10 minut.
- Chytré notifikace: Upozornění na blížící se déšť zasílaná s dostatečným předstihem.
- Dlouhodobý výhled: Komplexní hodinová předpověď na 7 dní dopředu (teplota, vítr, srážky, oblačnost).
Aplikace Meteocentrum je každopádně pro uživatele iOS už nyní k dispozici zdarma ke stažení v obchodě App Store.