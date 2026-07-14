První „agentní“ telefon na světě? Čínský startup chce vypálit rybník OpenAI

Trh s chytrými telefony možná stojí na prahu nové éry, nebo přinejmenším na prahu velmi ambiciózní marketingové kampaně. Čínský startup StepFun, který v roce 2023 založili bývalí zaměstnanci amerického Microsoftu, totiž oznámil vývoj zařízení s názvem StepX Neo. Podle tvůrců nepůjde o obyčejný smartphone, ale o vůbec první „AI agentní telefon“ na světě. Firma tak s oznámením předběhla i spekulace o chystaném AI hardwaru od tvůrců ChatGPT ze společnosti OpenAI.
Startup StepFun každopádně dosud působil spíše v pozadí jako dodavatel AI nástrojů pro zavedené značky, jako je automobilka Geely nebo výrobce telefonů Oppo. Nyní se však pokouší vystoupit ze stínu s vlastním zařízením, u něhož pravděpodobně využije produkční kapacity smluvních výrobců. Určitou kuriozitou je samotný název StepX, který firma pro telefon zvolila – jak totiž dodává gsmarena.com (viz gsmarena.com), na trhu totiž již existuje stejnojmenná fitness platforma.
🚨 Exclusive: OpenAI hasn't released an AI phone yet, but StepX Neo has already beaten it to the punch.— Ice Universe (@UniverseIce) July 13, 2026
StepX has officially unveiled StepX Neo, the world's first Agentic Phone built around a native large language model.
Powered by the native Step AOS operating system and the… pic.twitter.com/xdQKUOfd78
Srdcem nového telefonu nicméně má být operační systém Step AOS, který podle vyjádření firmy kombinuje základy Androidu, Linuxu a RTOS. Zda půjde o skutečně nový systém, nebo pouze o vizuální nadstavbu Androidu, to aktuálně nevíme. Step AOS má každopádně vytvářet nativní prostředí pro inteligentní agenty, přičemž se zaměřuje na tři hlavní technologická úskalí současné umělé inteligence: paměť, rozhodování a exekuci. Klíčovou roli má hrát osobní asistent pojmenovaný Amoo, s nímž se bude komunikovat v přirozeném jazyce. Systém také slibuje extrémně rychlé vyhledávání v paměti (údajně do 15 milisekund) a pokročilé schopnosti autonomního fungování bez připojení k síti.
Výpočty spojené s umělou inteligencí však nebudou probíhat výhradně v zařízení. O náročnější úlohy se postará cloudové zázemí, přičemž startup deklaruje, že žádná citlivá osobní data uživatele telefon neopustí. Lokální operace zajistí vlastní jazykový model Step Edge, o němž tvůrci tvrdí, že dominuje v 29 autoritativních benchmarcích, nepřekvapivě však bez upřesnění.
O samotném hardwaru toho zatím víme velmi málo. Výrobce totiž neodhalil žádné technické specifikace, ukázal jen zadní stranu telefonu, které dominuje bodový LED displej připomínající telefony Nothing. I přes nedostatek hardwarových detailů se však StepFun může opřít o silná partnerství na domácím čínském trhu. Mezi prvními partnery pro integraci služeb do systému Step AOS totiž figurují tamní technologičtí obři jako Baidu, Meituan, Alipay, mapová služba Amap, přepravní platforma Didi nebo cestovní kancelář Ctrip.
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