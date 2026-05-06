Nová Siri prý dorazí v září a bude chytřejší i díky Googlu a Nvidii

Apple se podle exkluzivních informací serveru The Information (viz theinformation.com) chystá k zásadnímu kroku, který výrazně vybočuje z jeho dosavadní filozofie. Cupertino totiž prý uzavřelo strategické partnerství se společnostmi Google a NVIDIA. Cílem této aliance má být radikální modernizace hlasové asistentky Siri za pomoci umělé inteligence.
Pro Apple jde každopádně o neobvyklý obrat v produktové strategii. Firma je totiž dlouhodobě známá tím, že se snaží klíčové technologie vyvíjet interně pod vlastní střechou, případně maximálně diverzifikovat dodavatelské řetězce, aby nebyla závislá na přímých konkurentech. V oblasti generativní AI však Apple zjevně zvolil pragmatický přístup a rozhodl se využít to nejlepší, co je v současnosti na trhu k dispozici.
Nová generace Siri tak bude podle dostupných zpráv z velké části spoléhat na cloudovou infrastrukturu Googlu. Konkrétně bude využívat speciálně licencovanou verzi jazykového modelu Gemini AI. V praxi to znamená, že pokud uživatel zadá Siri složitější úkol, který přesáhne kapacity lokálního procesoru v iPhonu či Macu, dotaz se odešle ke zpracování do datového centra Googlu.
Zpracování dat na serverech třetích stran přitom s sebou obvykle nese obavy o soukromí uživatelů, na kterém si Apple zakládá svou marketingovou identitu. Partneři proto přišli s technologickým řešením, které má jakákoliv rizika eliminovat. Datacentra Googlu, která budou dotazy pro Siri obsluhovat, totiž budou osazena nejnovějšími čipy Blackwell B200 od společnosti NVIDIA.
Jak dodává gsmarena.com (viz gsmarena.com), tyto grafické procesory disponují pokročilou funkcí tzv. důvěryhodného výpočetního prostředí (Confidential Compute). Tato technologie zajišťuje, že uživatelská data jsou šifrována přímo během procesu zpracování na samotném čipu. Google ani žádná jiná třetí strana tak nebudou mít k obsahu dotazů přístup. Apple tímto krokem dokáže garantovat vysoký standard zabezpečení, přestože výpočty neprobíhají na jeho vlastním hardwaru.
První verze nové Siri by se každopádně měla představit veřejnosti již letos v září, tradičně po boku nových iPhonů.