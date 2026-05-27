Pozdě, málo a jen pro někoho. Siri AI jen křičí na odjíždějící vlak

WWDC je akce určená spíše pro vývojáře, než pro širokou veřejnost, a tomu dříve odpovídalo i členění. Po krátkém uvítání Tima Cooka a jeho floskulím, že díky Applu je život na planetě Zemi o hodně lepší, následovala vystoupení šéfů jednotlivých sekcí, kteří ukazovali pokrok v tom či onom operačním systému. To letos vzalo za své a vše se v jednom velkém zmatku točilo kolem Apple Intelligence a hlavně Siri AI.
To, co Apple slibuje, si můžete přečíst ve článku výše, ale nejzajímavější na tom je to, co nezaznělo, nebo bylo vyřčeno jakoby pod čarou, nebo vůbec. A nebylo toho zrovna málo. Pokud po budete chtít využívat Siri AI, pak to musí zvládnout i váš telefon nebo jiné zařízení kvůli tomu, že řada výpočtů běží přímo na zařízení a je tak potřeba výkonnější zařízení. U iPhonů tak potřebujete „patnáctku“ a vyšší, stejně tak i u jiných zařízení, jak informuje server MacRumors (macrumors.com).
A i když mají přístroje Applu výkonu na rozdávání, některé funkce, jako generování obrázků, stejně budou muset na servery Applu. A protože výpočetní výkon neroste na stromech, bude jejich používání omezené, ale pro vaše pohodlí bude platba spojená s iCloud+ předplatným.
Výše uvedená omezení se ještě dají pochopit jako skutečná technologická a ekonomická omezení. Ale pouze angličtina? Zvláště když Apple v úvodu otevřeně přiznává, že jsou jeho modely postavené na Gemini, které umí česky tak dobře, že by souběžně mohlo dělat státnice i maturitu z češtiny?
A jako by tato hranice nebyla dost nepropustná, už teď se Apple vymlouvá na EU a její regulace, které dozajista opozdí příchod tohoto technologického skvostu mezi tamní obyvatele. Je to stejně trapné, jako když se výrobce nebezpečného přístroje vymlouvá na subdodavatele. „Víte, my bychom tu Siri v němčině, francouzštině a v řadě šílených slovanských jazyků klidně zvládli, třeba hned zítra, ale oni nás prostě nenechají,“ tak ve skutečnosti zní špatně maskované pohrdání Applu všemi „neameričany“.
Kdyby se psal rok 2023, nebo 2024, tak by se to všechno dalo pochopit, ale ne teď, kdy zase dostáváme jen slib, že tohle všechno někde a někomu začne fungovat až od podzimu. Ale je jasné, čeho se Apple bojí – už teď je jasné, že je jen otázkou času, kdy se někomu nedeterministickou AI podaří zmanipulovat, aby mu poradila, že má zabít sebe nebo někoho jiného, či minimálně sníst něco nevhodného. To budou panečku palcové titulky, ze kterých se právníkům Applu dělá nevolno už teď.
Je velká, převelká škoda, že už tu s námi není Steve Jobs. Co by asi udělal? Ignoroval by vše kolem AI, protože to nezapadá do jeho dokonalého světa? Nebo by naopak vymáčkl ze zaměstnanců maximum, aby byl Apple v této oblasti leaderem? To už se bohužel nedozvíme a v dohledné době se na to ani nemůžeme zeptat Siri.