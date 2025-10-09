Hadřík má nového vyzyvatele: s novými iPhony přichází „šňůra“ za 1 799 Kč

Uvedení nových produktů technologických společností, jako je Apple, zpravidla doprovází také představení nového příslušenství, které v případě včerejší řady iPhonů 17 se zbrusu novým iPhonem Air činí sadu pouzder, novou MagSafe powerbanku pro model Air a také jednu horkou novinku, jež může působit trochu kontroverzně.
Apple se rozhodl uvést nový popruh přes rameno (případně na krk), který má uživatelům uvolnit ruce, přesto mít iPhone stále při sobě či spíše na sobě. Na stránkách výrobce se dozvíme, že je popruh navržen tak, aby jej bylo možné připnout k vybraným krytům Apple, k pořizovací ceně popruhu si tak automaticky připočtěte také cenu příslušného krytu.
Výrobce se chlubí tím, že nový popruh má „krásně hladké, úzké řemínky utkané ze 100% recyklovaných PET vláken a pohodlně se nosí přes tělo“, přesto se nelze nepozastavit nad cenou, kterou Apple překonal pomyslnou laťku dříve nasazenou čisticím hadříkem. Ten si cupertinská společnost cení na 599 Kč, za což sklidila kritiku, přinejmenším pak jen nechápající úsměvy, nový crossbody popruh je však mnohem ambicióznější a výrobce si jej cení na 1 790 Kč.
Novinku nabízí rovnou v deseti barvách s doručením od 12. září a udává možnost maximální délky popruhu 2 080 mm a naopak minimální délky přesně o metr kratší. Zřejmě největší zajímavostí tak u tohoto příslušenství budou „pružné magnety“ a posuvný mechanismus pro snadnou a rychlou úpravu délky, přesto se lze jen těžko ubránit dojmu, že Apple opět představil hříšně drahé příslušenství, které má spíše šokovat cenou než reálně oslovit zákazníky.
