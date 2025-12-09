Na čem všem Apple u iPhonu Air šetřil? Fotoaparátem to jen začíná

Ať už patříte mezi milovníky či odpůrce, dozajista jste sledovali úterní keynote nebo články, které následovaly po jejím skončení. A pokud tvrdíte, že ne, tak jste zřejmě byli mimo online svět. Nejdiskutovanější novinkou je bezesporu iPhone 17 Air, tedy pardon, iPhone Air (tímto se těšíme na příští generaci, iPhone Air 2026 s iOS 27, nebo tak něco).
Apple nás ohromil zařízením s extra tenkým tělem 5,6 milimetru, což se ve specifikacích následně ukázalo jako 5,64 milimetru, ale na podobné detaily si Apple příliš nehraje. Na co si ovšem hraje, je důkladně ucelený obchodní model, přičemž každé zařízení musí mít v jeho nabídce své pevné místo. Stejně tak tomu bude i s iPhonem Air, který rozhodně nemá konkurovat iPhonům Pro. Smutné ovšem je, že v některých aspektech nebude konkurovat ani základnímu iPhonu 17.
Na úsporný balíček se detailněji zaměříme v dnešním článku.
Fusion fotoaparát musí kouzlit softwarově
Ano, ústupek patrný na první pohled – iPhone Air má pouze jeden hlavní fotoaparát, kterému Apple přezdívá Fusion. To znamená, že by měl zastoupit i teleobjektiv s dvojnásobným přiblížením v optické kvalitě. Ano, díky výřezu ze 48Mpx snímku se mu to opravdu podaří, ovšem nejde o plnohodnotnou náhradu teleobjektivu, i když se nás o tom Apple snaží přesvědčit, stejně jako u iPhonu 16e. S tím rozdílem, že iPhone 16e stojí +- polovinu ceny iPhonu Air, pokud narazíte na dobrou akci. Ultraširokoúhlý snímač už Apple softwarově nahradit nedokáže – na takové snímky si tak musíte nechat zajít chuť.
Kouzlíme i s nabíjením i celkovou výdrží
Naposledy se Apple uchýlil k omezení rychlosti bezdrátového nabíjení u řady mini (tedy když opomeneme chybějící MagSafe magnety u iPhonu 16e), nově i u iPhonu Air. V detailech se dozvíte, že iPhone Air lze rychle nabít během 30 minut na 50 %, bezdrátově pak rychlostí 20 W. I základní iPhone 17 však zvládne za pomoci 40W adaptéru 50 % za 20 minut, nechybí mu navíc ani 25W „rychlonabíjení“ bezdrátové, a to díky podpoře Qi2 25W nebo pomocí druhé generace nabíječky MagSafe. Je jasné, že tenké tělo si zde muselo vybrat daň a Apple tak rychlost nabíjení musel uměle přiškrtit, aby nedošlo k nadměrnému zahřívání. I tak je vcelku s podivem, že se Applu povedlo do útrob nového iPhonu vměstnat i cívku pro bezdrátové nabíjení a potřebné MagSafe magnety.
Zajímavé je, že během prezentace se Apple mnohokrát chlubil velmi zajímavou výdrží iPhonu Air, ovšem vždy s poznámkou, že pouze ve spojení s novou MagSafe powerbankou. V takovém případě můžete dosáhnout až 40hodinové výdrže při sledování videa. Problém je, že powerbanku zdarma nezískáte – stojí totiž 2 690 Kč, navíc Airu přidá hodně milimetrů navíc. Když navíc sečtete cenu za iPhone Air a powerbanku, dostanete se téměř na cenu iPhonu 17 Pro.
USB stále jen ve verzi 2
Ano, iPhone Air má pochopitelně moderní USB-C konektor. Bohužel, jedná se o USB 2, ne USB 3, které nabídne několikanásobně vyšší rychlost. U základního iPhonu bychom to ještě pochopili – je však výrazně levnější než iPhone Air. Zdá se tak, že po dlouhých letech, kdy Apple zvýhodňoval „Pro“ verze plynulejším displejem se 120Hz obnovovací frekvencí, nastává doba, kdy bude Apple rozlišovat výkonnější modely rychlejším USB-C konektorem. Škoda, že bez ohledu na cenu zařízení.
eSIM jako výhoda i nevýhoda
Ano, tuzemští operátoři jsou na změnu SIM na eSIM připraveni a Apple chybějícím slotem mohl mírně navýšit kapacitu baterie. Problém spočívá v tom, pokud se rozhodnete přejít z iPhonu někam jinam, například po dobu, kdy bude telefon v servisu. Pokud nebudete mít záložní zařízení, které technologii eSIM podporuje také, máte smůlu – nebo budete muset vyřizovat klasickou plastovou SIM kartu. Po opravě poté budete opět řešit přechod na eSIM. A to není něco, co by chtěl kdokoliv dobrovolně absolvovat.
Apple A19 Pro, ale s chybějícím jádrem
iPhone 17 má Apple A19, iPhony 17 Pro a iPhone Air mají Apple A19 Pro. Problém je v tom, že iPhone Air má o jedno GPU jádro méně, což samozřejmě neznamená razantní pokles výkonu, ale bude blíže základnímu iPhonu. V maximálním zatížení už může jít o rozdíl. Ano, Apple argumentuje, že pro profesionální práci jsou tu modely Pro – ovšem v tom případě už mohl rovnou nasadit Apple A19. Ovšem marketingově by šlo opět o další nepříjemný zářez, který nakonec vyřešil trochu šalamounsky.
Filmaři utřou slzu
Fotoaparátem jsme začali, fotoaparátem také skončíme, i když tentokrát se zaměříme na video. Při pohledu do tabulky specifikací se dozvíme, že Air nepodporuje například filmařský režim v Dolby Vision v rozlišení až 4K při 30 FPS (i když i iPhone 17 jej podporuje), stejně jako u iPhonu 17 pak chybí možnost nahrávání ProRes videa v rozlišení až 4K při 60 FPS do externího disku.
Vše zachraňují doplňky
Pokud se vám iPhone Air i tak líbí a cena vás nelimituje, doporučujeme přikoupit i nový crossbody popruh, který vyjde na 1 690 Kč. Ve spojení s novým krytem za 1 490 a powerbankou za 2 690 Kč sice vyjde na více než iPhone 17 Pro Max, ale zase budete mít stylový a dobře chráněný kousek – a to se vyplatí.