Chcete (nej)rychlejší Pixel 10? Sáhněte po (nej)větším úložišti

Ačkoliv si technologičtí nadšenci s oblibou berou na paškál výkon použitého čipsetu u smartphonů, svou roli sehrává v celkové svižnosti systému také paměť. Zřejmě každému okamžitě přijde na mysl operační paměť, avšak svůj podíl na svižnosti zařízení má i úložiště, respektive jeho typ.
Jedním z oblíbených důvodů výrobců, proč většina moderních smartphonů již nepodporuje paměťové karty, jsou totiž nejen požadavky na velikost slotu (tj. omezení spojené s fyzickými rozměry), ale také rychlost, či spíše pomalost, většiny paměťových karet. Na trhu sice najdeme také velmi rychlé paměťové karty s rychlým zápisem i čtením dat, na moderní typy úložišť v telefonech však zdaleka nestačí, navíc jsou poměrně drahé a „průměrný“ uživatel do nich s největší pravděpodobností investovat nebude.
Absence paměťových karet je přitom kromě Applu od nepaměti poznávacím znakem také Pixelů od Googlu. Právě Google byl u zařízení Pixel občas kritizován nejen za to, že využívá oproti konkurenci od Qualcommu méně výkonné čipsety s nižší energetickou efektivitou, ale také pomalejší typ úložiště. U Pixelů 9 se jednalo o UFS 3.1, které docela běžně vídáme i v cenově relativně dostupných modelech. U série Pixelů 10 na tomto aspektu Google zapracoval, platí však, že chcete-li mít co nejrychlejší typ úložiště, budete muset sáhnout po větších paměťových variantách.
Platí tak, že v případě pořízení 128GB úložiště se bude jednat o typ UFS 3.1, u dvojnásobné kapacity se již bude jednat o UFS 4.0 a u větších variant, tj. 512 GB a 1 TB se dočkáte technologie ZUFS, tedy ještě vyspělejšího úložiště (viz tabulka s přehledem na konci článku). ZUFS ukládá data efektivněji do jednotlivých zón namísto zapisování náhodně v rámci celého volného prostoru daného paměťového čipu. ZUFS má mít rovněž výhodu v nižší degradaci postupem času, a tedy i delší životnosti, navíc by mělo být ZUFS vhodnější také pro využívání různých AI funkcí.
Jak velký rozdíl je mezi UFS 3.1 a UFS 4.0?
Rozdíl mezi typem paměťového čipu UFS 3.1 a UFS 4.0 spočívá v rychlosti, která se může lišit v závislosti na výrobci a velikosti úložiště. Jako referenční údaj můžeme použít například informace od výrobce Samsung (viz samsung.com), jehož paměťové čipy jsou populární volbou mnoha značek. Ten uvádí u technologie UFS 3.1 rychlost zápisu až 1 200 Mb/s za předpokladu, že se jedná o 256GB nebo 512GB čip. V případě 128GB čipu se pak jedná o 850 Mb/s. Stejný výrobce pak u technologie UFS 4.0 uvádí rychlost zápisu až 2 800 Mb/s, a to automaticky u úložišť o kapacitě 256 GB a větších, neboť 128GB úložiště v UFS 4.0 nevyrábí.
Nárůst v rychlosti zápisu (pochopitelně lepší má být také čtecí rychlost) je tedy výrazný, přesto je nutné si nedělat iluze o diametrálně odlišném zážitku z používání zařízení s UFS 3.1 a UFS 4.0. Pocitově má na svižnost zařízení mnohem větší vliv optimalizace systému (plynulost animací) nebo například použití 120Hz obnovovací frekvence displeje namísto 60 Hz, než typ úložiště. V mnoha případech je navíc UFS 3.1 pro velmi svižný chod zcela dostačující a UFS 4.0 je možné vnímat spíše jako investici do budoucna. V souvislosti s rozvojem AI funkcí by však mohl hrát také větší roli v dostupnosti nových AI funkcí v delším časovém horizontu.
Srovnání Pixelu 10 (Pro) s Vivem X200 Pro a Galaxy Z Flipem7
Jelikož lze rychlost úložiště změřit (výsledky je však přesto nutné brát, stejně jako u dalších benchmarků, s rezervou), přinášíme vám srovnání několika telefonů, a to Pixelu 10 (128 GB), Pixelu 10 Pro (256 GB), Galaxy Z Flipu7 (256 GB) a Viva X200 Pro (512 GB). S výjimkou Pixelu 10 disponují zbylé tři telefony úložištěm typu UFS 4.0. Měření proběhlo ve stejnou chvíli za stejných podmínek skrze aplikaci AnTuTu (test zaměřený na úložiště) a CPDT. Metodika měření je evidentně dosti odlišná (viz naměřené výsledky), ze série 7 testů v každé aplikaci byly vždy vybrány nejlepší výsledky.
|Google Pixel 10
|Google Pixel 10 Pro
|Samsung Galaxy Z Flip7
|Vivo X200 Pro
|Skóre úložiště (AnTuTu)
|95 355 b.
|146 002 b.
|160 484 b.
|195 230 b.
|Rychlost čtení (AnTuTu)
|1 687,3 Mb/s
|1 919,3 Mb/s
|4 108 Mb/s
|2 992 Mb/s
|Rychlost zápisu (AnTuTu)
|1 242,3 Mb/s
|2 671 Mb/s
|2 846,3 Mb/s
|3 170,7 Mb/s
|Rychlost čtení (CPDT)
|900,13 Mb/s
|904,94 Mb/s
|2,35 Gb/s
|1,32 Gb/s
|Rychlost zápisu (CPDT)
|694,09 Mb/s
|696,16 Mb/s
|761,12 Mb/s
|1,04 Gb/s
Přehled použitého úložiště u série Pixelů 10
|
Model úložiště
|
Kapacita
|
Verze UFS
|
ZUFS (USA)
|
ZUFS (Mezinárodní)
|
Pixel 10
|
128 GB
|
3.1
|
Ne
|
Ne
|
Pixel 10
|
256 GB
|
4.0
|
Ne
|
Ne
|
Pixel 10 Pro
|
128 GB
|
3.1
|
Ne
|
Ne
|
Pixel 10 Pro
|
256 GB
|
4.0
|
Ne
|
Ne
|
Pixel 10 Pro
|
512 GB
|
4.0
|
Ano
|
Ne
|
Pixel 10 Pro
|
1 TB
|
4.0
|
Ano
|
Ano
|
Pixel 10 Pro XL
|
256 GB
|
4.0
|
Ne
|
Ne
|
Pixel 10 Pro XL
|
512 GB
|
4.0
|
Ano
|
Ne
|
Pixel 10 Pro XL
|
1 TB
|
4.0
|
Ano
|
Ano
|
Pixel 10 Pro Fold
|
256 GB
|
4.0
|
Ne
|
Ne
|
Pixel 10 Pro Fold
|
512 GB
|
4.0
|
Ano
|
Ano
|
Pixel 10 Pro Fold
|
1 TB
|
4.0
|
Ano
|
Ano