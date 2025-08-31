mobilenet.cz na sociálních sítích

Chcete (nej)rychlejší Pixel 10? Sáhněte po (nej)větším úložišti

Srovnání rychlosti úložiště s Vivem a Samsungem
Ioannis Papadopoulos
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • S pomocí aplikace AnTuTu a CPDT jsme změřili rychlost zápisu a čtení dat u Pixelu 10 (Pro), Viva X200 Pro a Galaxy Z Flipu7
  • Kromě Pixelu 10 (128 GB) disponují zbylé tři modely (256 a 512 GB) úložištěm typu UFS 4.0
  • Jaké výsledky jsme naměřili a je rozdíl mezi typy úložišť skutečně tak velký?

Ačkoliv si technologičtí nadšenci s oblibou berou na paškál výkon použitého čipsetu u smartphonů, svou roli sehrává v celkové svižnosti systému také paměť. Zřejmě každému okamžitě přijde na mysl operační paměť, avšak svůj podíl na svižnosti zařízení má i úložiště, respektive jeho typ.

Jedním z oblíbených důvodů výrobců, proč většina moderních smartphonů již nepodporuje paměťové karty, jsou totiž nejen požadavky na velikost slotu (tj. omezení spojené s fyzickými rozměry), ale také rychlost, či spíše pomalost, většiny paměťových karet. Na trhu sice najdeme také velmi rychlé paměťové karty s rychlým zápisem i čtením dat, na moderní typy úložišť v telefonech však zdaleka nestačí, navíc jsou poměrně drahé a „průměrný“ uživatel do nich s největší pravděpodobností investovat nebude.

Absence paměťových karet je přitom kromě Applu od nepaměti poznávacím znakem také Pixelů od Googlu. Právě Google byl u zařízení Pixel občas kritizován nejen za to, že využívá oproti konkurenci od Qualcommu méně výkonné čipsety s nižší energetickou efektivitou, ale také pomalejší typ úložiště. U Pixelů 9 se jednalo o UFS 3.1, které docela běžně vídáme i v cenově relativně dostupných modelech. U série Pixelů 10 na tomto aspektu Google zapracoval, platí však, že chcete-li mít co nejrychlejší typ úložiště, budete muset sáhnout po větších paměťových variantách.

Platí tak, že v případě pořízení 128GB úložiště se bude jednat o typ UFS 3.1, u dvojnásobné kapacity se již bude jednat o UFS 4.0 a u větších variant, tj. 512 GB a 1 TB se dočkáte technologie ZUFS, tedy ještě vyspělejšího úložiště (viz tabulka s přehledem na konci článku). ZUFS ukládá data efektivněji do jednotlivých zón namísto zapisování náhodně v rámci celého volného prostoru daného paměťového čipu. ZUFS má mít rovněž výhodu v nižší degradaci postupem času, a tedy i delší životnosti, navíc by mělo být ZUFS vhodnější také pro využívání různých AI funkcí.

Jak velký rozdíl je mezi UFS 3.1 a UFS 4.0?

Rozdíl mezi typem paměťového čipu UFS 3.1 a UFS 4.0 spočívá v rychlosti, která se může lišit v závislosti na výrobci a velikosti úložiště. Jako referenční údaj můžeme použít například informace od výrobce Samsung (viz samsung.com), jehož paměťové čipy jsou populární volbou mnoha značek. Ten uvádí u technologie UFS 3.1 rychlost zápisu až 1 200 Mb/s za předpokladu, že se jedná o 256GB nebo 512GB čip. V případě 128GB čipu se pak jedná o 850 Mb/s. Stejný výrobce pak u technologie UFS 4.0 uvádí rychlost zápisu až 2 800 Mb/s, a to automaticky u úložišť o kapacitě 256 GB a větších, neboť 128GB úložiště v UFS 4.0 nevyrábí.

Nárůst v rychlosti zápisu (pochopitelně lepší má být také čtecí rychlost) je tedy výrazný, přesto je nutné si nedělat iluze o diametrálně odlišném zážitku z používání zařízení s UFS 3.1 a UFS 4.0. Pocitově má na svižnost zařízení mnohem větší vliv optimalizace systému (plynulost animací) nebo například použití 120Hz obnovovací frekvence displeje namísto 60 Hz, než typ úložiště. V mnoha případech je navíc UFS 3.1 pro velmi svižný chod zcela dostačující a UFS 4.0 je možné vnímat spíše jako investici do budoucna. V souvislosti s rozvojem AI funkcí by však mohl hrát také větší roli v dostupnosti nových AI funkcí v delším časovém horizontu.

Srovnání Pixelu 10 (Pro) s Vivem X200 Pro a Galaxy Z Flipem7

Jelikož lze rychlost úložiště změřit (výsledky je však přesto nutné brát, stejně jako u dalších benchmarků, s rezervou), přinášíme vám srovnání několika telefonů, a to Pixelu 10 (128 GB), Pixelu 10 Pro (256 GB), Galaxy Z Flipu7 (256 GB) a Viva X200 Pro (512 GB). S výjimkou Pixelu 10 disponují zbylé tři telefony úložištěm typu UFS 4.0. Měření proběhlo ve stejnou chvíli za stejných podmínek skrze aplikaci AnTuTu (test zaměřený na úložiště) a CPDT. Metodika měření je evidentně dosti odlišná (viz naměřené výsledky), ze série 7 testů v každé aplikaci byly vždy vybrány nejlepší výsledky.

Google Pixel 10 Google Pixel 10 Pro Samsung Galaxy Z Flip7 Vivo X200 Pro
Skóre úložiště (AnTuTu) 95 355 b. 146 002 b. 160 484 b. 195 230 b.
Rychlost čtení (AnTuTu) 1 687,3 Mb/s 1 919,3 Mb/s 4 108 Mb/s 2 992 Mb/s
Rychlost zápisu (AnTuTu) 1 242,3 Mb/s 2 671 Mb/s 2 846,3 Mb/s 3 170,7 Mb/s
Rychlost čtení (CPDT) 900,13 Mb/s 904,94 Mb/s 2,35 Gb/s 1,32 Gb/s
Rychlost zápisu (CPDT) 694,09 Mb/s 696,16 Mb/s 761,12 Mb/s 1,04 Gb/s

Přehled použitého úložiště u série Pixelů 10


Model úložiště

Kapacita

Verze UFS

ZUFS (USA)

ZUFS (Mezinárodní)

Pixel 10

128 GB

3.1

Ne

Ne

Pixel 10

256 GB

4.0

Ne

Ne

Pixel 10 Pro

128 GB

3.1

Ne

Ne

Pixel 10 Pro

256 GB

4.0

Ne

Ne

Pixel 10 Pro

512 GB

4.0

Ano

Ne

Pixel 10 Pro

1 TB

4.0

Ano

Ano

Pixel 10 Pro XL

256 GB

4.0

Ne

Ne

Pixel 10 Pro XL

512 GB

4.0

Ano

Ne

Pixel 10 Pro XL

1 TB

4.0

Ano

Ano

Pixel 10 Pro Fold

256 GB

4.0

Ne

Ne

Pixel 10 Pro Fold

512 GB

4.0

Ano

Ano

Pixel 10 Pro Fold

1 TB

4.0

Ano

Ano
,
