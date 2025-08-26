mobilenet.cz na sociálních sítích

Nejen technologie, ale i styl: Google Pixel 10 sází na vzhled, který oslovil i Apple

Ioannis Papadopoulos
9
Nejen technologie, ale i styl: Google Pixel 10 sází na vzhled, který oslovil i Apple
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Novinka se designově nijak neliší od řady Pro
  • Samozřejmostí je široký výběr barev
  • Podle všeho se vzhledem fotomodulu inspiruje také Apple

Nová řada Pixelů 10 se designově takřka neliší od předešlé generace. Je to ale na škodu? Podle všeho se letos i sám Apple inspiruje vzhledem fotomodulu Pixelů a odhalí u svých zařízení podobně vypadající záda. Tvar fotomodulu má navíc oproti mnoha moderním smartphonům výhodu, neboť se díky němu zařízení nebude (a to ani bez pouzdra) viklat na rovných površích, navíc vypadá pěkně symetricky.

Novinka je dostupná ve čtyřech barevných variantách: testované Obsidian, tmavě modré Indigo, světle modré Frost a světle žluté Lemongrass

Věcí k diskuzi je sjednocení vzhledu u základního a Pro modelu, jak jsme viděli u Pixelů 9 a nyní i u Pixelů 10. Rozdíl mezi levnějšími a dražšími modely je totiž častokrát na první pohled patrný už jen pohledem, nikoliv však u Pixelů. Dokonce bychom řekli, že Pixel 10 je aktuálně nejhezčím smartphonem v nabídce výrobce. Letošní „hero“ barvou je modrá verze Indigo, která vypadá skvostně, a lze konstatovat, že je zároveň vzdáleným holdu prvnímu Pixelu, který vyšel v roce 2016 a byl dostupný také ve velmi podobně vypadající barvě Really Blue. Pixel 10 je pak celkem dostupný ve čtyřech verzích, kromě Indigo také Frost, Lemongrass a námi testované Obsidian.

Právě Obsidian je jasnou volbou všech konzervativců, kteří si možná říkají, že tmavě šedou nelze nic zkazit a stejně telefon budou nosit v neprůhledném pouzdře. Jak se Obsidian povedl, můžete posoudit na přiložených fotografiích. Světlejší verze budou rozhodně praktičtější, co se týče otisků na zádech, které jsou u Obsidianu viditelnější, nicméně to novince sluší i tak. Velmi pěkně působí také hliníkové rámečky, které mají „saténovou“ úpravu, a za zmínku stojí i slot pro SIM nacházející se na horní straně. Modely na některých jiných trzích (například USA) jsou pak již čistě ve verzi s eSIM, možná se tak tohoto přechodu dočkáme i u nás v rámci uvedení příští generace.

Google Pixel 10 256 GB

Rozměry152,8 × 72 × 8,6 mm, 204 g
DisplejOLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorGoogle Tensor G5,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 128 GB / 256 GBne
Akumulátor4 970 mAh
Diskuze ke článku
Lukáš QproTest
Lukáš QproTest
Pixel to má vymyšlený dobře a že to iPhone okopíruje není žádné překvapení. Není toho mnoho co Apple vymyslel sám.

Dotaz na redakci. Máte v plánu upozornění na příspěvek? Ideálně notifikací zde u uživatelského jména. Přece je jen rok 2025 a diskusi by to dost posunulo.
Lukas Klima
Lukas Klima
Pixely jsou vzhledově vážně povedené telefony. Z iphonů by si měli vzít inspiraci a zbavit se toho leštěného rámečku. Jednak je to lapač otisků a lehce se poškrábe. U základního modelu ještě místo lesklých zad dát matné a bude to dokonalé.
Jan Sz
Jan Sz
Nevím, zda je to výhra. 99% lidí to hodí do obalu a zda je krásný, nebo škaredý mobil, se nějak neřeší.
Caddy RB
Caddy RB
Akorat, ze u Pixelu to i funguje...byt se mi taky moc nelibi, aspon se nehoupou na stole a proste lezi rovne... apple i pres roztazeny ramecek bude mit fotaky jeste vystouple, takze se stejne bude kinklat...
