Nejen technologie, ale i styl: Google Pixel 10 sází na vzhled, který oslovil i Apple

Nová řada Pixelů 10 se designově takřka neliší od předešlé generace. Je to ale na škodu? Podle všeho se letos i sám Apple inspiruje vzhledem fotomodulu Pixelů a odhalí u svých zařízení podobně vypadající záda. Tvar fotomodulu má navíc oproti mnoha moderním smartphonům výhodu, neboť se díky němu zařízení nebude (a to ani bez pouzdra) viklat na rovných površích, navíc vypadá pěkně symetricky.
Věcí k diskuzi je sjednocení vzhledu u základního a Pro modelu, jak jsme viděli u Pixelů 9 a nyní i u Pixelů 10. Rozdíl mezi levnějšími a dražšími modely je totiž častokrát na první pohled patrný už jen pohledem, nikoliv však u Pixelů. Dokonce bychom řekli, že Pixel 10 je aktuálně nejhezčím smartphonem v nabídce výrobce. Letošní „hero“ barvou je modrá verze Indigo, která vypadá skvostně, a lze konstatovat, že je zároveň vzdáleným holdu prvnímu Pixelu, který vyšel v roce 2016 a byl dostupný také ve velmi podobně vypadající barvě Really Blue. Pixel 10 je pak celkem dostupný ve čtyřech verzích, kromě Indigo také Frost, Lemongrass a námi testované Obsidian.
Právě Obsidian je jasnou volbou všech konzervativců, kteří si možná říkají, že tmavě šedou nelze nic zkazit a stejně telefon budou nosit v neprůhledném pouzdře. Jak se Obsidian povedl, můžete posoudit na přiložených fotografiích. Světlejší verze budou rozhodně praktičtější, co se týče otisků na zádech, které jsou u Obsidianu viditelnější, nicméně to novince sluší i tak. Velmi pěkně působí také hliníkové rámečky, které mají „saténovou“ úpravu, a za zmínku stojí i slot pro SIM nacházející se na horní straně. Modely na některých jiných trzích (například USA) jsou pak již čistě ve verzi s eSIM, možná se tak tohoto přechodu dočkáme i u nás v rámci uvedení příští generace.
Google Pixel 10 256 GB
|Rozměry
|152,8 × 72 × 8,6 mm, 204 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Google Tensor G5,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 128 GB / 256 GB, ne
|Akumulátor
|4 970 mAh
Dotaz na redakci. Máte v plánu upozornění na příspěvek? Ideálně notifikací zde u uživatelského jména. Přece je jen rok 2025 a diskusi by to dost posunulo.
