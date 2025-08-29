Zaostřeno na Tensor G5 u Pixelu 10 Pro: brutální nárůst výkonu, nebo zklamání?

Velkou novinkou letošní řady Pixelů 10 je zbrusu nový Google Tensor G5, jehož výrobu vůbec poprvé v historii Tensorů obstaralo tchajwanské TSMC. Čipset vyrobený nejmodernějším 3nm výrobním procesem má vcelku logicky nabídnout největší výkonnostní skok (v historii Pixelů), ale také ještě lepší zpracování různých AI funkcí přímo v telefonu, nikoliv v cloudu. Jedná se například i o možnost využití 100násobného zoomu, k němuž se ještě dostanu, či možnost spuštění nejnovějšího modelu Gemini Nano díky úzké spolupráci s divizí Google DeepMind v průběhu vývoje.
Až 1TB úložiště, v základu však stále jen 128 GB
Nový čip se v sestavě 1 × 3,78GHz Cortex-X4, 5 × 3,05GHz Cortex-A725 a 2 × 2,25GHz Cortex-A520 spoléhá vždy na 16 GB operační paměti (LPDDR5) a paměťový čip výrobce Micron o kapacitě 128, 256, 512 nebo 1 024 GB. Google po vzoru Applu u kompaktnější vlajkové lodi rovněž startuje na 128 GB, zatímco XL varianta dostane již v základu dvojnásobek.
V průběhu testování došlo také na vyzkoušení několika oblíbených benchmarků (viz screenshoty), z jejichž výsledků mám však (alespoň prozatím) trochu smíšené dojmy. Jelikož Google před zvednutím embarga na recenze neumožňuje benchmarky (běžným způsobem) dostat do telefonu, provedl jsem první test až 28. srpna po velké „finální“ aktualizaci před zahájením prodejů. V některých případech bylo bodové skóre vyšší než u Pixelu 9 Pro, jindy však zase nižší. Například v testu Geekbench 6 nasbírala novinka méně bodů v single-core i multi-core testu, méně bodů však získala rovněž v AnTuTu. Naopak v případě benchmarku 3DMark získala novinka přibližně o třetinu vyšší skóre v testech Wild Life Stress Test a Wild Life Extreme Stress Test. Vzhledem k mezigeneračně nižším hodnotám je možné, že se po dalším updatu (ať už ze strany Googlu či vývojářů aplikací) dočkáme lepších výsledků také v Geekbenchi či AnTuTu.
Stran každodenního používání, kdy si málokdo jen tak pro radost pouští zmíněné benchmarky, je výkon novinky více než dostačující. Vše funguje příkladně svižně, telefon nemá žádné momenty, kdy by se potřeboval „zamyslet“, a vede si dobře rovněž stran zahřívání. Při náročném benchmarku Wild Life Extreme Stress Test se dokázal výrazně zahřát, což bylo citelné především v oblasti fotomodulu u rámečků, avšak v rámci běžného náročnějšího používání (typicky hotspot, delší záznam videa ve vyšších teplotách) či synchronizace mnoha souborů s cloudem, jsem nic takového nezaznamenal.
Dost pochybuju, že u P10 to bude nějaký extrémní rozdíl. I když už teď čtu, jak to je brutálně rychlej telefon a uvnitř úplně jiný... no to sem četl ale i u P9. 😀
Je fakt těžký najít nějaké výhody Pixelu. Pro někoho to může být sw. Pro mě osobně to určitě sw není, což sem tady už párkrát na toto téma brečel. Asi mě napadá jen, že když chce někdo menší telefon s top teleobjektivem (a celkově foťákem), jinak asi nic. XL verze je úplná zoufalost.
