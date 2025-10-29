Jak bude vypadat oblíbený zástupce od Googlu? Unikly první obrázky Pixelu 10a

I když Google již v srpnu představil většinu vlajkové řady Pixel 10, na trhu stále chybí nejočekávanější zástupce střední třídy: Pixel 10a. Díky nově uniklým renderům založeným na CAD modelech, které zveřejnil server Android Headlines (viz androidheadlines.com), získáváme první pohled na toto cenově dostupnější zařízení. Uvedení telefonu by mělo proběhnout už začátkem roku 2026, což je dříve než březnový termín jeho předchůdce.
Z vizuálního hlediska vypadá Pixel 10a téměř identicky jako letošní model Pixel 9a. Telefon si zachovává charakteristický design s horizontálním modulem pro fotoaparáty, který je tentokrát zarovnaný s plastovým zadním panelem. Výhodou tak bude, že se telefon nebude nijak kývat. Opět se zde nacházejí pouze dvě zadní kamery. Na přední straně si všimneme, že rámečky displeje zůstávají i nadále poměrně silné. Co se týče ergonomie, Google trvá na kontroverzním uspořádání, kde je kolébka hlasitosti umístěna pod tlačítkem napájení, což uživatelům stěžuje přístup k němu palcem.
Pixel 10a má mít stejnou úhlopříčku displeje jako jeho předchůdce, s rozměry 153,9 × 72,9 × 9 milimetrů. To znamená, že bude jen nepatrně méně vysoký a široký, ale naopak o něco tlustší, byť jen o desetinu milimetru.
Největší překvapení se však týká hardwaru. Na rozdíl od zavedené tradice, kdy modely s přídomkem vždy dostaly nejnovější generaci procesoru Tensor, ačkoliv třeba mírně osekanou, by mohl Pixel 10a současný Tensor G5 vynechat. Namísto toho se spekuluje o nasazení staršího čipu Tensor G4, ovšem s vyšší taktovací frekvencí CPU než u Pixelu 9a. Tento krok je s největší pravděpodobností úsporným opatřením, které má pomoci udržet atraktivní cenu.
Chystaný Google Pixel 10a by se měl představit začátkem roku 2026 a základem bude nadále 128GB interní paměť, což zřejmě nikoho nepřekvapí. Startovací cena se taktéž nemá měnit, což by v případě českého trhu znamenalo 13 990 Kč.