Pixel 9a prý bude postrádat některé funkce umělé inteligence. Zarazí vás proč

Jak upozornil theverge.com, Google Pixel 9a, který debutoval tento týden, sice využívá stejný čip Tensor G4 jako jeho dražší kolegové, ale je vybaven pouze textovou verzí umělé inteligence Gemini. Google následně potvrdil serveru arstechnica.com, že Pixel 9a nemá přístup k některým funkcím, jako je například aplikace Pixel Screenshots s umělou inteligencí. A proč? Protože u něj nasadil menší operační paměť (pouze 8 GB).

Na rozdíl od modelu Gemini Nano XS, který využívají telefony Pixel 9, Pixel 9 Pro a Pixel 9 Pro Fold, má Pixel 9a omezenější verzi AI v zařízení, konkrétně Gemini Nano 1.0 XXS. Stačilo by přitom, aby Google nasadil alespoň 12 GB RAM jako u Pixelu 9 (Pixel 9 Pro a Pro Fold mají 16 GB). Ars Technica také dodává, že v případě Pixelu 9a běží Gemini Nano XXS pouze v případě potřeby a nepracuje na pozadí.

Kromě funkce Pixel Screenshots, která využívá umělou inteligenci k vyhledávání snímků obrazovky, Ars Technica také potvrdila, že telefon nepodporuje ani funkci Call Notes, tedy funkci, která generuje AI souhrny telefonních hovorů.

A co Pixel 9a jinak nabízí? Ve výbavě má 6,3" obrazovku s jasem až 2 700 nitů, fotovýbavu s funkcí makra a také v historii Pixelů doposud největší baterii s kapacitou 5 100 mAh, která podporuje i bezdrátové nabíjení. Díky tomu by měla novinka excelovat především v oblasti výdrže, a to vše za startovací cenu 13 990 Kč ve 128GB provedení. Vyšší paměťová varianta s 256 GB pak bohužel znamená tučný příplatek 2,5 tisíce korun. Novinka dorazí s Androidem 15 a má přislíbeno 7 let softwarových aktualizací.