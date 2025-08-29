mobilenet.cz na sociálních sítích

Ultimátní fotoarzenál a senzační 100× zoom? Podívejte se, jak fotí Pixel 10 Pro

Ioannis Papadopoulos
Fotografie: Ioannis Papadopoulos
  • Jak se povedl stonásobný zoom s dopomocí AI?
  • Prohlédněte si snímky z různých světelných podmínek

Nový Pixel 10 Pro představuje nejlepší fotomobil společnosti Google, který se sestavou fotoaparátů nijak neliší od většího a dražšího modelu Pixel 10 Pro XL. Novinka přináší například možnost fotografického kouče, vylepšenou stabilizaci hlavního senzoru, ale také zbrusu novou možnost stonásobného Pro Res zoomu, na němž se samozřejmě podílí i AI. Lze jej tak automaticky považovat za jeden z nejlepších fotomobilů současnosti?

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv 5× teleobjektiv Čelní kamerka
Rozlišení 50 Mpx 48 Mpx 48 Mpx 42 Mpx
Clona f/1.68 f/1.7 f/2.8 f/2.2
Ohnisková vzdálenost/rozsah 25 mm (82˚) 123˚ 113 mm (22˚) 103˚ (17 mm)
Velikost senzoru 1/1,31" 1/2,55" 1/2,55" ?"
Velikost pixelu 1,2 µm ? µm ? µm ? µm
Typ ostření Octa PD, Laser AF Quad PD Quad PD Daul PD
OIS ano ne ano ne

Na přiložených snímcích, které jsme jako vždy fotili kompletně na automatiku, tj. nijak neupravovali expozici ani jiné atributy v průběhu či po focení, můžeme obdivovat především zoomovací schopnosti smartphonu, kdy lze docílit až 100× přiblížení. Díky němu se nám podařilo zachytit celou řadu vysoce kvalitních snímků i na větší vzdálenost. Posuďte kvalitu sami z přiložených záběrů.

Portrétní a selfie snímky
Denní záběry
Noční snímky
Nejživější diskuze