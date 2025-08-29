Ultimátní fotoarzenál a senzační 100× zoom? Podívejte se, jak fotí Pixel 10 Pro

Nový Pixel 10 Pro představuje nejlepší fotomobil společnosti Google, který se sestavou fotoaparátů nijak neliší od většího a dražšího modelu Pixel 10 Pro XL. Novinka přináší například možnost fotografického kouče, vylepšenou stabilizaci hlavního senzoru, ale také zbrusu novou možnost stonásobného Pro Res zoomu, na němž se samozřejmě podílí i AI. Lze jej tak automaticky považovat za jeden z nejlepších fotomobilů současnosti?
|Hlavní fotoaparát
|Ultraširokoúhlý objektiv
|5× teleobjektiv
|Čelní kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|48 Mpx
|48 Mpx
|42 Mpx
|Clona
|f/1.68
|f/1.7
|f/2.8
|f/2.2
|Ohnisková vzdálenost/rozsah
|25 mm (82˚)
|123˚
|113 mm (22˚)
|103˚ (17 mm)
|Velikost senzoru
|1/1,31"
|1/2,55"
|1/2,55"
|?"
|Velikost pixelu
|1,2 µm
|? µm
|? µm
|? µm
|Typ ostření
|Octa PD, Laser AF
|Quad PD
|Quad PD
|Daul PD
|OIS
|ano
|ne
|ano
|ne
Na přiložených snímcích, které jsme jako vždy fotili kompletně na automatiku, tj. nijak neupravovali expozici ani jiné atributy v průběhu či po focení, můžeme obdivovat především zoomovací schopnosti smartphonu, kdy lze docílit až 100× přiblížení. Díky němu se nám podařilo zachytit celou řadu vysoce kvalitních snímků i na větší vzdálenost. Posuďte kvalitu sami z přiložených záběrů.
Google Pixel 10 Pro 1 TB
|Rozměry
|152,8 × 72 × 8,6 mm, 207 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 856 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Google Tensor G5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GB, ne
|Akumulátor
|4 870 mAh