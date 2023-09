Čekáte na videoherní pecku Resident Evil 4 na iPhone? Víme, kolik bude stát

Během letošní Apple keynote, kde jsme se dočkali představení iPhonů 15, Apple Watch Ultra 2 či Apple Watch 9, padlo rovněž zajímavé oznámení plánů Applu v oblasti videoher. Díky novému 3nm procesoru Apple 17 Pro v iPhonech 15 Pro (především pak extrémně výkonné grafické jednotce) totiž zvládnou i ty nejnáročnější videoherní tituly AAA kvality. Jmenovitě se v tuto chvíli jedná o Resident Evil 4, Resident Evil Village, Assassin's Creed Mirage a také Death Stranding od Hidea Kojimy.

Resident Evil Village Running On iPhone 15 Pro via extrernal display. 🤯 Looks surprisingly well for a phone that fits in your pocket. Amazing! pic.twitter.com/53v3p9O4eu