I „základní“ iPhone 15 přináší několik klíčových inovací. Které to jsou?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nejlehčím, ale také cenově nejdostupnějším zařízením z celé řady nových iPhonů je i letos „základní“ iPhone 15, který má podle nás vysoké šance oslovit větší množství zákazníků. Proč si to myslíme? A čím nás novinka zaujala v rámci prvních dojmů?

Apple iPhone 15 (Plus) se vyplatí více než kdy dříve – první dojmy

Zelená mu sluší, nejlépe vypadá naživo

Phone 15 bez přídomku Pro dorazil celkem v pěti barevných variantách, náš iPhone pak konkrétně v zeleném provedení. Obecně platí, že veškeré barvy jsou jemného odstínu, který může být na fotografiích či videu vcelku těžké zachytit s ohledem na kontrastní okolí, naživo však vypadá testovaná zelená verze velmi hezky. Stejně tak jsme nadšeni z rozhodnutí Applu sjednotit povrchy, respektive i u iPhonu 15 použít matná záda namísto lesklých, jako tomu bylo ještě u iPhonů 14. Pokud se tak řadíte mezi ty, kteří nosí telefon bez pouzdra, nebudete muset záda neustále leštit. Matné rámečky z hliníku přitom stále zůstávají přítomný, stejně jako slot pro nanoSIM či klasický přepínač zvukových režimů.

Za zmínku rozhodně stojí i zaoblení hran rámečků, které byly dříve ostře řezané, takže mohly mírně řezat do dlaní, to je však u iPhonu 15 minulostí. Co naopak zůstává, to je prvotřídní haptická odezva, ale také skleněná záda s ochranou Ceramic Shield či odolnost dle IP68 s testem ponoření do (nadstandardních) 6 metrů po dobu 30 minut.

Velkou změnou oproti předchozí generaci je rovněž nasazení USB-C, které je z mnoha důvodů praktičtější volbou oproti Lightningu. Například je tak nově možné nabíjet přímo z iPhonu sluchátka či Apple Watch, jejichž kabel je zakončený již nějakou dobu právě USB-C. Potěší rovněž, že přímo v balení se nachází nový pletený USB-C/USB-C kabel, který by měl být odolnější oproti původnímu standardnímu provedení.

Dynamic Island a 48Mpx fotoaparát

Při pohledu na čelní stranu zařízení si lze okamžitě všimnout nasazení nového „průstřelu“ Dynamic Island, který má stejné funkce jako u modelů s přídomkem Pro a svým způsobem slouží jako notifikační a ovládací centrum. Esteticky se pak jedná o značný upgrade oproti původnímu výřezu pro Face ID, celková plocha samotné obrazovky o uhlopříčce 6,1" je tím pádem také trochu větší. 60Hz obnovovací frekvence zůstala zachována, což je rozhodně škoda, pravdou však je, že prostředí iOS zkrátka působí o něco plynuleji při srovnání se systémem Android běžícím rovněž na 60Hz displeji. Rámečky obrazovky jsou relativně tenké a pěkně symetrické, zde tedy nelze mnoho co vyčítat. Stejně tak jas činí úctyhodných 2 000 nitů.

Další velkou změnou je hlavní fotoaparát, který má nově 48Mpx rozlišení a zastupuje v podstatě hned dva objektivy: standardní primární fotoaparát a dvojnásobný teleobjektiv. Kvalita snímků pořízených na dvojnásobný zoom je přitom velmi slušná, neboť dochází k dvojnásobnému přiblížení již přímo na fotočipu, nejde o digitální vyřezávání z již pořízené fotografie. Samozřejmostí je k dispozici také režim Film pro natáčení videa s „filmovým“ přeostřováním nebo podpora 4K videa u selfie kamerky.

O výkon se stará loňský 4nm procesor Apple A16, který má však stále vlajkové parametry a je zřejmé, že vystačí na dlouhá léta dopředu. Apple však nasadil také nový čip UWB pro ještě pokročilejší, resp. přesnější vyhledávání.

