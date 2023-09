Testujeme iPhone 15 Pro, jaké jsou naše první dojmy z titanového krasavce?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Před pár týdny jsme se dočkali odhalení zbrusu nové řady iPhone 15, jež se i tentokrát dělí na Pro a „ne-Pro“ modely. Kompaktnější alternativu pro ty nejnáročnější přitom představuje iPhone 15 Pro, který již testujeme v redakci. Jaké jsou naše první dojmy a co z jeho vlastností stojí vyzdvihnutí?

Hmotnost, která potěší

Pokud jste byli uživatelé předešlého iPhonu 14 Pro, okamžitě po uchopení iPhonu 15 Pro vás překvapí, jak lehká novinka je. Rozdíl v hmotnosti činí již solidních 20 gramů, čímž se nejnovější iPhone 15 Pro vrací takřka na úroveň hmotnosti iPhonu 12 Pro. Dojem prémiovosti u velkého množství produktů dotváří právě i hmotnost a příliš lehké věci prémiově nepůsobí, rozhodně to však není případ iPhonu 15 Pro, jehož mezigenerační úbytek na hmotnosti velice chválíme.

Lehčí je zásluhou titanového rámečku, který má být odolnější než nerezová ocel, ale také podle nás vypadá lépe. Zejména oceňujeme, že povrchová úprava je matná, otisky tak na rámečku budou ulpívat mnohem méně než na lesklé nerezové oceli. Našinec se pak může spolehnout také na slot na levém boku, do něhož lze vložit nanoSIM, zato například na americkém trhu Apple již od minulého roku razí cestu mobilní konektivity na cestách výlučně skrze eSIM.

Dojmy z nového iPhonu 15 Pro by nebyly kompletní, kdybychom neprozkoumali nové akční tlačítko, jež nahradilo přepínač zvukových profilů. To je možné naprogramovat například k rychlému spuštění svítilny, fotoaplikace či různých zkratek. Právě díky zkratkám tak lze tlačítko použít v podstatě k čemukoliv, ještě víc nás však potěšilo, že tlačítko (s otevřenou fotoaplikací) funguje zároveň jako spoušť, a to si necháme líbit.

Co dalšího stojí za pozornost?

Novinek je vícero, například nový USB-C s přenosovou rychlostí až 10 Gb/s, díky čemuž je možné nahrávat videozáznam v nejvyšší možné kvalitě a zároveň jej ukládat na externí SSD. Pochopitelně tak rovněž v balení čeká na uživatele zbrusu nový pletený USB-C/USB-C kabel, kterým lze nabíjet i další (nejen Apple) produkty.

Velkou inovací je i zbrusu nový 3nm procesor Apple A17 Pro s brutálně výkonným GPU. Díky němu lze na iPhonech 15 Pro hrát AAA herní tituly, jako je Death Stranding, Resident Evil Village a další (navíc se další hry chystají). Za pozornost však stojí také fotovýbava, která spoléhá na hlavní, ultraširokoúhlý a trojnásobný teleobjektiv. Pětinásobný teleobjektiv je z rozměrových důvodů výsadou iPhonu 15 Pro Max.

Displej se chlubí maximálním jasem až 2 000 nitů.

Z dalších aspektů stojí za zmínku krásný displej se symetrickými rámečky po celém obvodu s maximálním jasem až 2 000 nitů, ale také prémiová haptická odezva. Další zajímavosti pro vás chystáme ve videu.

