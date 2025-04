Nakupujete v Albertu? Nyní můžete získat Datamanii od O2 za zvýhodněnou cenu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Mobilní aplikace bankovních institucí, operátorů a obchodních řetězců získávají na popularitě a platí, že kdo nemá mobilní aplikaci, ten jako by nebyl. Jedním z důvodů je i možnost nabízení různých výhod, jako jsou slevy, speciální akce nebo bezplatná aktivace doplňkových služeb. V případě obchodního řetězce Albert lze sbírat kredity, které se dají směnit za slevu, prohlížet recepty nebo si vytvářet nákupní seznamy. Pokud se nyní ptáte, proč se na mobilnet.cz věnujeme aplikaci Můj Albert, není to proto, že bychom se nově rozhodli „testovat“ kvalitu nabízených potravin, ale kvůli nejnovější nabídce, která se v této aplikaci objevila.

Aplikace Můj Albert nově obsahuje slevu ve spolupráci s operátorem O2, který touto formou nabízí výhodnou nabídku na Datamanii. V rámci akce, která je podle informací uvedených v aplikaci platná jen do 15. dubna, si lze objednat SIM za akční cenu, a to konkrétně 349 Kč. Za měsíční poplatek v této výši pak zákazníci získají 100 GB dat, přičemž aktivace probíhá v aplikaci Moje O2 a k zaplacení dochází až při aktivaci SIM karty. Mezi přednosti této nabídky patří slušný poměr cena/výkon (1 GB za 3,49 Kč) a neomezená 5G rychlost dat v celé ČR.

Ve srovnání s běžnou nabídkou je tato o 100 Kč levnější

Tato SIM karta tradičně není určena k volání, ale pokud je to potřeba, vyjde volání v ČR na 15 Kč/den bez jakéhokoliv omezení. Vybrat si lze z plastové SIM nebo virtuální eSIM, která tak může být aktivována okamžitě bez čekání na doručení kurýrem. Nabízí se ale také otázka, zdali je tato nabídka skutečně tak výhodná, jak se nás na první pohled snaží O2 nebo Albert přesvědčit. Pojďme se podívat na nabídky konkurence, tedy Vodafonu a T-Mobilu.

Srovnání s konkurencí

Operátor Vodafone nabízí obdobnou kartu pod názvem GIGA karta. Aktuálně lze při pravidelné obnově získat rovnou 150 GB dat za cenu 449 Kč. Jeden GB v takovém případě vyjde ještě levněji, a to na necelé 3 Kč. Bez pravidelného obnovování operátor slibuje 100 GB, tj. 4,49 Kč za GB. Samozřejmostí je i eSIM a možnost volání za 4,5 Kč za minutu a SMS zpráv za 1,9 Kč, v obou případech do všech sítí v ČR.

Ještě zajímavější nabídku než O2 v rámci spolupráce s Můj Albert má T-Mobile. I v tomto případě uvádí, že se jedná o limitovanou akci do 15. dubna, případně do vyprodání zásob. Za 300 Kč dostanete 100 GB dat, tj. 3 Kč za 1 GB. Výslednou cenu lze však ještě snížit tím, že po 11 po sobě jdoucích obnovách získáte 12. obnovu zdarma. Výsledná cena by tak činila 2,75 Kč za GB. I v tomto případě je možné si pořídit kartu jako eSIM. Volání vyjde na 4,5 Kč za minutu, SMS zpráva pak na 1,9 Kč. Kartu je nicméně nutné aktivovat nejpozději do 30. 9. 2025.