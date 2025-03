Hledáme tarif pro děti a školáky za rozumnou cenu. Kdo nabízí nejlepší?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Ačkoliv se velké množství rodičů snaží uchránit své ratolesti od vlastnictví telefonu, jak nejdéle to jde, dříve či později se jeho pořízení stane nevyhnutelným. Jedním z důvodů může být například také fakt, že alternativa v podobě chytrých hodinek pro možnost komunikace a sledování dětí nemusí být s rostoucím věkem dostačující. S pořízením telefonu však zákonitě vyvstává otázka výběru vhodné SIM karty. Podobně jako na počátku mobilní éry lze vše vyřešit nejjednodušším způsobem, a to formou předplacené karty, kterou rodiče dobíjí dle potřeby. Toto řešení však nemusí každému vyhovovat, a proto jsme se rozhodli podívat na aktuální nabídku tarifů uzpůsobených dětem.

Nejprve si pojďme definovat, co budeme v rámci našeho průzkumu považovat za „tarif pro děti“. Jelikož pro příjem a případné uskutečnění hovorů bohatě postačí již zmíněná předplacená karta (i když nemusí být výhodná z hlediska nákladů na volání směrem od ratolesti k rodiči), rozhodli jsme se zaměřit na tarify, které (pokud to daný operátor umožňuje) nabízejí i určitou porci dat, případně nabízejí cenově (výrazněji) zvýhodněné volání či SMS. Tyto tarify jsou zpravidla určeny pro děti školního věku, které navštěvují například již první stupeň ZŠ. V kontextu ceny pak samozřejmě platí, že čím méně, tím lépe, avšak snažíme se najít zajímavý poměr cena/výkon, nikoliv nutně nejlevnější nabídku. Zároveň vycházíme z aktuální nabídky trojice operátorů Vodafone, T-Mobile a O2, která se pochopitelně může s odstupem času změnit.

T-Mobile

Začněme magentovým operátorem, který má v nabídce tarify pro studenty a mladé a na svých stránkách zmiňuje, že je možné takový tarif pořídit již pro děti od 6 let, což zapadá do našich požadavků. Vyloženě dětské tarify pro čerstvé školáky, u kterých lze předpokládat, že nepotřebují větší objem dat, však v nabídce aktuálně nenajdeme.

Nejlevněji vychází tarif za 495 Kč měsíčně určený dle T-Mobilu „Pohodářům“, který obsahuje 12 GB dat s maximální možnou rychlostí, službu Pořád online a také neomezené volání a SMS. V rámci něj nechybí ani služba Neomezená víkendová data. V případě předplacených karet lze využít balíčky, kde by mohl rodiče zaujmout ten s názvem 3v1 Start. S ním by školák každý měsíc získal 30 minut volání a 30 SMS do všech sítí + 1 GB dat. Za předpokladu, že by data sloužila pro komunikaci s rodiči, by se mohlo jednat o dostačující hodnotu. Na webových stránkách balíček vyjde na 170 Kč měsíčně, v aplikaci pak na 149 Kč.

Vodafone

Operátor Vodafone má také několik speciálních tarifů pro studenty, i v tomto případě se však na první pohled jedná spíše o studentské tarify než vyloženě „školácké“ pro děti v nižším věku, k čemuž se ještě vrátíme níže. V každém případě je nabídka nejlevnějšího tarifu jako taková o pár (avšak téměř doslova) korun levnější. S kartou ISIC, kterou je velmi jednoduché si pořídit, vyjde na 487 Kč měsíčně a obsahuje neomezená data, volání i SMS a pětkrát v měsíci zrychlení na maximální rychlost ze standardní rychlosti 4 Mb/s.

Tento tarif tedy může být výhodnější, pokud má mít školák kompletní datovou volnost (samozřejmě v závislosti na benevolentnosti rodičů), avšak ani toto není vyloženě školácký tarif, po kterém pátráme. V rámci nabídky předplacených karet s různými balíčky však Vodafone jednoznačně boduje, neboť nabízí balíček Volání v síti neomezeně + 1,5 GB dat. Pokud tak má dítě volat primárně na telefon rodičů, kteří jsou také u Vodafonu, stává se nabídka mnohem zajímavější. Hlavním lákadlem je však nepochybně možnost si k 1,5 GB dat v aplikaci Můj Vodafone zdarma každý měsíc přidat 5 GB. Za 149 Kč měsíčně tak může mít školák (a samozřejmě nejen ten) neomezené volání v síti Vodafonu a 6,5 GB dat na posílání zpráv, případně internetové volání a zábavu, což už je slušná porce dat.

Pokud by vás nezaujala nabídka zmíněné předplacené karty, respektive balíčku, nabízí Vodafone také skutečně „dětský“ tarif. Za 324 Kč získáte neomezené volání i SMS a navíc 3 GB dat. Tento tarif je určený dětem ve věku od 6 do 15 let, což splňuje kritéria našeho pátrání po dětském tarifu. Objem dat je však nižší než u zmíněného balíčku, který se jeví jako atraktivnější alternativa.

O2

V případě O2 je nabídka, co se týče možnosti získat tarif specificky pro školáky v mladším věku, podobná jako u T-Mobilu a Vodafonu. Vyloženě takový tarif tedy O2 nenabízí a namísto toho má tarify pro studenty a mladé, kde nejlevnější vyjde na 349 Kč měsíčně.

Za tuto cenu lze získat 3 GB dat a 120 minut volání do všech sítí + SMS zprávy do O2 neomezeně a jinam za 1,5 Kč. Lze konstatovat, že oproti T-Mobilu a Vodafonu má tento tarif atraktivnější cenovku, avšak v kontextu množství dat a především předplacené karty od Vodafonu s balíčkem celkem 6,5 GB dat za o více než polovinu nižší cenu, bohužel není tak zajímavou volbou. Teoreticky lze snad ještě zvážit předplacenou kartu GO 1 GB, která nabídne zmíněné množství dat a 50 minut volání do všech sítí s cenou 179 Kč měsíčně.

Zhodnocení

Z výše uvedeného lze konstatovat, že kromě Vodafonu se aktuálně žádný z trojice operátorů nezaměřuje na tarify vyloženě pro děti, zato mají však všichni v nabídce tarify pro mladé a studenty. Situaci lze nicméně poměrně elegantně vyřešit nákupem vhodného balíčku u předplacených karet. Pochopitelně záleží na tom, u jakého operátora mají tarif rodiče, respektive osoby, se kterými má být dítě/školák v kontaktu. Z našeho pohledu je nejzajímavější volbou nabídka Vodafonu s jeho předplacenou kartou a balíčkem. S pomocí aplikace Můj Vodafone lze totiž získat 6,5 GB dat a neomezené volání v síti Vodafonu za 149 Kč měsíčně. Pokud máte tipy na zajímavé tarify pro děti či čerstvé školáky, určitě se o ně neváhejte podělit v komentářích pod článkem.