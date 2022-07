CAT má obrněný 5G telefon, zamykací obrazovka s reklamou

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Parné léto pokračuje dalším výběrem těch nejzajímavějších novinek z uplynulého týdne. CAT představil nového obrněnce a Samsung začíná lákat na odhalení svých skládacích novinek. Nakonec si ukážeme, jak americká společnost chce dostat reklamu na zamykací obrazovky. Vítejte u mNews.

mNews #181 – Obrněný 5G CAT telefon a reklama na zamykací obrazovce

CAT S53 je obrněnec s 5G

Co kdyby mobilní telefon vypadal spíše jako příslušenství k vaší vrtačce? Nový odolný CAT S53 se svým pogumovaným tělem vypadá na první pohled robustně. Telefon slibuje odolnost vůči dešti, prachu, přežije pád z 1,8 metrů a nevadí mu ani ponoření až 1,5 metru pod hladinu na 30 minut. Přesto mu nechybí běžná moderní výbava. Tedy „moderní“. Spokojit se musíte s nepříliš detailním HD+ displejem a slabším čipsetem Snapdragon 480. Na druhou stranu 6 GB RAM a 128GB úložiště vám asi stačit bude. Na zádech jsou sice dva foťáky, hlavní 48megapixelový od Sony, ale sekundární 2megapixelová makro kamera už tolik nenadchne. Škoda, ultraširokoúhlá kamera by se v tomto případě hodila. Baterie s kapacitou 5 500 mAh by mohla zvládnout dva dny používání, dokonce nechybí ani bezdrátové nabíjení. To celé pohání starší Android 11, ale slíbeny jsou alespoň 2 roky aktualizací. Vhod přijde také praktická svítilna, hlavně ale podpora 5G. Telefon se začne prodávat 8. srpna za 12 499 Kč.

Galaxy Foldables v srpnu

Samsung na Twitteru formou hádanky prozradil datum představení nové generace svých skládacích zařízení. Z ní zjistíte, že k odhalení novinek dojde 10. srpna. To odpovídá dřívějším únikům. Na akci se očekává představení nového véčka Z Flip, ale fanoušci by se měli dočkat rovněž tabletového Z Fold a podobně jako minulý rok i nové generace sluchátek nebo chytrých hodinek Galaxy Watch. Samsung toho připravuje zkrátka hodně a já jsem opravdu zvědavý, zda bude nová generace jen lehce inovovat, nebo zda se dočkáme zásadních novinek.

Prodeje telefonů klesají

Agentura Canalys zveřejnila zprávu o propadu trhu s chytrými telefony. Mezi dubnem a červnem došlo k poklesu dodávek o 9 %. Podle analytika společnosti za tím stojí především rostoucí inflace, která trápí většinu zemí. Svůj vliv na tom může mít i naopak výrazně vyšší poptávka v předchozím roce způsobená koronavirovou krizí. Za zmínku stojí, že pokles zájmu se nejvíce dotýká segmentu střední třídy. Mezi výrobci se na první pozici drží Samsung, na druhé místo se vrátil Apple a Xiaomi spadlo zpět na třetí pozici.

Reklamy na zamykací obrazovce

A po mírně negativním analytickém okénku se podívejme na možnou budoucnost. Konkrétně možnou budoucnost zamykacích obrazovek. Jistě si vybavíte, že v tomto ohledu letos dost inovoval Apple. A Android nechce zůstat pozadu. Tedy alespoň společnost Glance ne, která představila koncept slibující rozšíření o „zajímavý obsah a služby“. Zajímavosti, zprávy, pěkné obrázky a třeba i hry. A tak nějak automaticky se nabízí i reklama. Služba zatím míří jen k operátorům v USA a jedním z možných scénářů je prodej telefonu se slevou, který ale bude zobrazovat reklamu. Nebo výměnou za reklamu na zamykací obrazovce sleva na tarif. Tak či onak bude z velké části záviset na zákaznících, na jaké řešení přistoupí.

Otázka pro dnešní díl je samozřejmě jasná. Pořídili byste si telefon se slevou výměnou za zobrazování reklam? Nebo na své obrazovce reklamy nestrpíte? Dejte vědět do komentářů a sledujte mobilenet.cz.