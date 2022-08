Starší smartphony Galaxy Z Fold obdrží super vychytávku z nového Z Foldu4

Jednou z novinek ohebného Galaxy Z Foldu4 je kromě fotovýbavy či displeje s vyšší obnovovací frekvencí také softwarová vychytávka v podobě nové spodní lišty pro přístup k aplikacím výrobcem jednoduše označovaná jako „taskbar“. Vzhledem k tomu, že je tato lišta velmi praktická, což můžeme z vlastních zkušeností sami potvrdit, logicky vyvstala otázka, zda se objeví i ve starších Foldech, přičemž podle @TheGalox_ tomu tak naštěstí skutečně bude.

Previous Galaxy Z Fold devices will get the new Taskbar introduced with the Z Fold4 alongside One Ui 4.1.1 "later this year" pic.twitter.com/PUBxGpyfNI