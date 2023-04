Skládačka Galaxy Z Fold5 bude bude jen o 10 gramů těžší než iPhone 14 Pro Max

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Řada Galaxy Z Fold si i přes své krušné začátky vybudovala pověst nejlépe vybaveného ohebného telefonu typu tablet, který se může kromě optimalizovaného systému s povedenou nadstavbou pochlubit například odolností IPX8 či stále víceméně ojedinělou kamerkou pod displejem. Nepřekvapí proto, že chystaný Galaxy Z Fold5 by měl být ve více aspektech ještě lepší než současný Galaxy Z Fold4.

Podle informací, které přinesl etnews.com, se konkrétně můžeme těšit na lehčí i tenčí Z Fold. Samsung Galaxy Z Fold5 má vážit o 13 gramů méně než předchůdce a celková hmotnost bude činit 250 gramů, což je paradoxně jen o 10 gramů víc, než kolik váží Apple iPhone 14 Pro Max klasické konstrukce. Stejně tak by mělo být zařízení ale také o celý jeden milimetr tenčí, a to zřejmě kvůli upravenému pantu. Díky této inovaci by zároveň měla zmizet i mezera v oblasti pantu. Chuť si podle stejného zdroje naopak můžeme nechat zajít na integraci pera S Pen přímo do těla, což je vzhledem k nižší hmotnosti i tloušťce vcelku pochopitelné.