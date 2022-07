Nové generace „Foldables“ od společnosti Samsung se podle známého leakstera dočkáme již za méně než měsíc. Na Twitteru zveřejnil obrázek odkazující na datum 10. srpna 2022, kdy by měl být (dle přiloženého obrázku) představen minimálně nový Z Flip. Počítá se však také s novým Z Foldem, sluchátky a novou řadou chytrých hodinek Galaxy Watch.

